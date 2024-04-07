人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

智电融合解锁更多场景 北京车展前夕新车扎堆上市

2024年04月07日18:17 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月7日电 （记者栗翘楚）时隔四年，北京国际汽车展览会将再次在北京举办，叠加在国家促消费政策推动下，很多省市出台了相应促消费政策，车企纷纷推出新款车型，车市关注度持续升温。

“汽车上半场是电动化，下半场是智能化”，几乎已是业内共识。一方面，电动化大幅降低了造车门槛，汽车生产制造环节不再具备核心技术优势，当传统车企基本完成电动化转型之后，智能化便成为车企打造自身优势的下一制胜点；另一方面，随着购车人群逐渐年轻化，消费者的需求偏好也发生了明显变化，智能驾驶、人机交互成为新的关注点。

4月1日，腾势汽车旗下智能豪华超舒适SUV全新腾势N7正式上市，共推出四个版本，车型将智能驾驶、智能底盘、智能座舱和电动平台融合的整车智能SUV，凭借云辇-A智能空气车身控制系统（双腔）、双激光雷达、双枪超充、双电机四驱、双排超舒适座舱等智电五双核心产品力，满足用户的全场景用车需求。

伴随人工智能、大数据等新一代信息通信技术与汽车产业的加速融合创新，智能网联汽车成为继智能手机之后的又一新型智能终端，整车产品与智能网联化的结合通过智能驾驶和智能座舱在车辆产品中进行深度应用。

全新腾势N7搭载DiLink系统，配备6nm制程芯片、5G智能网联系统、智慧六联屏。同时，全场景智能语音升级，新增语音快捷指令、多车畅联等多个功能。此外，该车型还搭载高阶智能驾驶辅助系统，配备超远距高精度双激光雷达等33个行泊一体融合传感器，支持高快领航、城市领航、近距代客泊车、断头路泊车等全场景驾驶辅助，后期还将通过OTA升级窄道通行功能。

在新能源汽车智能化下半场，充电效率更高、兼容性更好依然是企业不断升级的方向。该车型基于e平台3.0腾势升级版打造，采用全域800V高压架构，搭载高功率双枪超充，不挑桩、不挑环境，最快15分钟补电350km。让长途出游更松弛。对于冬季用车问题，该车型搭载智能脉冲自加热技术，电池温度-20℃满充时间缩短25%。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
超1亿人次出游 全国多地文旅消费释放新活力
　　人民网北京4月7日电 （记者许维娜）“这个假期，国内出游人数创新高，各地景区相继开启‘人从众’模式。”一位旅游行业从业者告诉记者，今年清明节假期的旅游热潮进一步凸显了我国旅游业的蓬勃发展势头。…
黄金储备连续17个月增长 截至3月末外汇储备规模32457亿美元
　　人民网北京4月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日公布的统计数据显示，截至2024年3月末，我国外汇储备规模为32457亿美元，较2月末上升198亿美元，升幅为0.62%。 国家外汇管理局表示，2024年3月，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体上涨。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部