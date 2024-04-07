人民网北京4月7日电 （记者栗翘楚）时隔四年，北京国际汽车展览会将再次在北京举办，叠加在国家促消费政策推动下，很多省市出台了相应促消费政策，车企纷纷推出新款车型，车市关注度持续升温。

“汽车上半场是电动化，下半场是智能化”，几乎已是业内共识。一方面，电动化大幅降低了造车门槛，汽车生产制造环节不再具备核心技术优势，当传统车企基本完成电动化转型之后，智能化便成为车企打造自身优势的下一制胜点；另一方面，随着购车人群逐渐年轻化，消费者的需求偏好也发生了明显变化，智能驾驶、人机交互成为新的关注点。

4月1日，腾势汽车旗下智能豪华超舒适SUV全新腾势N7正式上市，共推出四个版本，车型将智能驾驶、智能底盘、智能座舱和电动平台融合的整车智能SUV，凭借云辇-A智能空气车身控制系统（双腔）、双激光雷达、双枪超充、双电机四驱、双排超舒适座舱等智电五双核心产品力，满足用户的全场景用车需求。

伴随人工智能、大数据等新一代信息通信技术与汽车产业的加速融合创新，智能网联汽车成为继智能手机之后的又一新型智能终端，整车产品与智能网联化的结合通过智能驾驶和智能座舱在车辆产品中进行深度应用。

全新腾势N7搭载DiLink系统，配备6nm制程芯片、5G智能网联系统、智慧六联屏。同时，全场景智能语音升级，新增语音快捷指令、多车畅联等多个功能。此外，该车型还搭载高阶智能驾驶辅助系统，配备超远距高精度双激光雷达等33个行泊一体融合传感器，支持高快领航、城市领航、近距代客泊车、断头路泊车等全场景驾驶辅助，后期还将通过OTA升级窄道通行功能。

在新能源汽车智能化下半场，充电效率更高、兼容性更好依然是企业不断升级的方向。该车型基于e平台3.0腾势升级版打造，采用全域800V高压架构，搭载高功率双枪超充，不挑桩、不挑环境，最快15分钟补电350km。让长途出游更松弛。对于冬季用车问题，该车型搭载智能脉冲自加热技术，电池温度-20℃满充时间缩短25%。

(责编：杨曦、吕骞)

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