人民网北京4月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日公布的统计数据显示，截至2024年3月末，我国外汇储备规模为32457亿美元，较2月末上升198亿美元，升幅为0.62%。

国家外汇管理局表示，2024年3月，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

民生银行首席经济学家温彬在接受人民网记者采访时表示，2024年3月，汇率方面，美元指数环比上涨0.3%至104.5，欧元、日元、英镑等主要非美货币总体贬值。资产价格方面，以美元标价的已对冲全球债券指数上涨0.9%，标普500股票指数上涨3.1%，欧洲斯托克50价格指数上涨3.5%，日经225指数上涨1.6%。

谈及外汇储备规模走势，国家外汇管理局表示，我国经济回升向好的态势不断巩固增强，长期向好的基本面不会改变，将为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。

“当前国际经济形势边际转暖，全球制造业PMI连续3个月位于荣枯线上方，外需强劲拉动我国前两个月出口回升，加之国内稳外贸政策持续发力、出口产品竞争力显著增强，我国货物贸易将继续提质增效，更好发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。同时，随着稳增长政策落地显效，2024年以来，我国经济回升向好的态势不断巩固增强，基本面支撑叠加稳外资政策不断加码，人民币资产的避险和投资价值进一步凸显。”温彬说，这些因素均有利于我国国际收支保持基本平衡，为外汇储备规模基本稳定奠定坚实基础。

国家外汇管理局同日公布的数据显示，截至2024年3月末，我国黄金储备7274万盎司，环比增加16万盎司，1月末为7219万盎司。这已是我国连续第17个月增持黄金储备。

业内人士表示，黄金具有金融和商品的多重属性和避险、抗通胀、长期保值增值等优点。在国际储备组合配置中加入和动态调整黄金储备，有利于统筹与维护国际储备的安全性、流动性和收益性。

世界黄金协会发布的报告显示，作为避险资产的黄金具有良好的表现，是全球央行购金的主要原因，2024年央行的购金需求将保持旺盛态势。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经