人民网北京4月7日电 （记者孙博洋）近日，市场监管总局发布了《市场监管总局关于对商用燃气燃烧器具等产品实施强制性产品认证管理的公告》（以下简称《公告》），在7日举行的专题新闻发布会上，市场监管总局相关负责人对此进行了解读。

据介绍，《公告》对具有较高安全风险的商用燃气燃烧器具、阻燃电线电缆、电子坐便器、电动自行车乘员头盔、可燃气体探测报警产品、水性内墙涂料、防爆灯具及控制装置等7种产品实施CCC认证，将低压元器件由CCC自我声明恢复为第三方评价方式。

市场监管总局认证监管司副司长李春江介绍到，《公告》按照“必要性最小化”原则确定实施范围。此次实施CCC认证的产品，主要集中在近期安全生产事故暴露出安全质量问题较突出，或是消费者反映安全隐患较多的领域。比如，广泛应用于餐饮场所的商用燃气燃烧器具，如果未按照国家标准设计自动熄火装置，极易引发公共安全事件。另外，低压元器件在2019年CCC制度改革时调整为自我声明实施方式，但从这两年的监督检查结果来看，出现了企业承诺不实、产品合格率不高等问题，为加强全社会用电供电安全，低压元器件此次也恢复为原有的第三方评价方式，不再实施企业自我声明。

据李春江介绍，考虑到企业为适应CCC认证各项管理和技术要求，对生产工艺、管理流程可能需要进一步的调整完善，对已经出厂进入销售领域的产品库存也需要一定的消化周期，因此在新产品CCC认证强制实施之前，为给企业留有比较宽松的过渡期，过渡期为1年。

对于大众比较关心的商用燃气燃烧器具等产品实施强制性产品认证，李春江对记者表示，对商用燃气燃烧器具等产品实施CCC认证，有三方面积极意义：

一是保障产品质量安全更加有效。CCC认证作为国际通行的市场准入制度，由社会专业化第三方认证机构对与人身健康安全密切相关的高风险产品能否持续符合法律法规和标准要求进行评价，从而将进入市场的产品安全危害降至最低。自CCC认证实施以来，儿童玩具的合格率由不足40%上升到96%，家电产品由76.7%上升到90.7%，质量安全水平整体上不断提升。

二是促进行业质量提升更加有力。CCC认证通过对生产企业管理制度、生产设施、出厂检验设备、关键材料和元器件控制等各核心环节全面考核评价，客观上抬升了这些重要产品的生产制造门槛，进一步淘汰了落后产能，行业整体技术工艺和质量管理水平得到了明显提高。同时，也将在一定程度上带动上游产业链供应链的协同管理和共同提升。

三是引导群众放心消费更加有用。消费者在面对琳琅满目的商品时，往往容易陷入选择困境。而CCC认证则是公正权威的消费指南和维权利器，通过认证的产品，会在本体或外包装等显著位置上加施CCC标志，能够解决供需两端信息不对称的问题。消费者只要看到这个标志，就可以放心实现产品质量安全“盲选”，更有利于消费者行使知情权、选择权。

(责编：杨曦、吕骞)

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