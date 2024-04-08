人民网北京4月8日电 （记者栗翘楚）近日，商务部发布数据显示，今年前两个月，中国服务贸易快速增长，服务进出口总额11910.7亿元，同比增长22.8%。旅行服务继续保持高速增长，成为服务贸易第一大领域。

今年政府工作报告提出，要全面实施跨境服务贸易负面清单。出台服务贸易、数字贸易创新发展政策。

近十年，国际服务贸易快速发展，全球跨境服务贸易年均增速是同期货物贸易增速的1.5倍，在全球贸易中的占比提升至22%。随着数字技术快速突破、各领域数字化转型深入发展，跨境服务贸易的潜力将得到进一步激发，成为全球贸易增长的重要引擎。

“2023年我国第三产业占比58.1%，已连续9年占比超过GDP的50%，形成了服务业为主导的产业结构，服务业已经成为高质量发展的有力‘推进器’。服务贸易以及服务业高水平对外开放，将为服务业高质量发展深度赋能。”北京林业大学经济管理学院教授万璐接受人民网记者采访时表示，从全球贸易发展来看，服务贸易增速要明显高于货物贸易，特别是数字交付服务贸易在全球数字经济竞速发展背景下，蕴藏着巨大增长潜力，对推动我国贸易结构优化发挥重要作用。

与货物贸易相比，服务贸易具有绿色、低碳、高附加值和知识密集等特点。此外，其波动幅度小、发展相对稳定，交付过程更便捷、对外部环境依赖较小成为服务贸易的特点。

万璐表示，高水平服务贸易能够促进服务业发展质量提升，一方面，推动全球要素资源在本国服务业有效配置；另一方面，通过促进技术外溢提升本国服务业技术水平，并通过提供优质就业机会提高本国就业质量。

在数字化、绿色化、高端化的产业发展背景下，已有研究表明数字交付服务贸易具有本地市场效应，本地市场规模扩大和本地市场需求结构升级，能促进我国数字交付服务出口。万璐认为，在此背景下，以高水平开放创造高质量服务业竞争环境，培育壮大新业态新模式，形成国内国际双循环良好互动显得格外重要。

3月22日，商务部发布《跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》（2024年版）和《自贸试验区跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》（2024年版），标志着首次在全国对跨境服务贸易建立负面清单管理模式，形成了跨境服务贸易梯度开放体系。

商务部服贸司和自贸区港司负责人表示，在全国实施跨境服务贸易负面清单，是中国主动对接国际高标准经贸规则、推进制度型开放的重要举措，也是中国同世界分享发展机遇、推动建设开放型世界经济的实际行动。

商务部数据显示，2023年，我国服务进出口总额65754.3亿元，同比增长10%，服务贸易规模创历史新高。旅行服务增长最快，全年旅行服务进出口14856.2亿元，同比增长73.6%。

作为全球第二大经济体，中国也是服务贸易大国，在全球服务贸易中拥有举足轻重的地位。中国服务贸易发展，尤其是服务进口的扩大，不仅为各国扩大服务出口提供了巨大的市场机遇，也为全球经济复苏提供了强大动能。

“对此，要从国内市场抓起，借助‘内循环’势能逐渐走向‘外循环’。”万璐表示，刺激数字服务的消费需求，加快线上与线下的消费融合，强化消费者权益保护，增强消费意愿，提高人民对数字服务消费的信心，促进数字服务业提质扩容，消除数字服务的地域性限制因素，推动全国市场一体化进程。同时，推动构建更平衡、更包容、更持续的数字贸易框架，充分考虑发展中国家诉求，在国际舞台上拿出“中国方案”。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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