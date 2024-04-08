欧阳易佳

铲土造坑、培土围堰、提水浇灌……春季，正是植树好时节。全国各地因时而动、因地制宜，在神州大地上种下绿色，绘出美丽中国的更新画卷。

2024年共和国部长义务植树活动现场。人民网 欧阳易佳摄

4月7日，2024年共和国部长义务植树活动在京举行，来自中共中央直属机关、中央国家机关各部门和北京市的137名部级领导干部参加。

植树现场，大家三五一组，共栽下油松、白皮松、国槐、白腊、元宝枫、山桃、西府海棠、碧桃等树苗1200余株。“参加义务植树活动意义重大，我们人人都应该争当绿色使者，为建设美丽中国增绿添彩。”参加2024年共和国部长义务植树活动的工作人员告诉记者。

绿化祖国要扩绿、兴绿、护绿并举。近十年来，我国扎实开展国土绿化行动，持续推进科学绿化，累计完成国土绿化面积16.8亿亩，森林面积达34.65亿亩，森林覆盖率超过24%，森林面积和蓄积量连续多年保持“双增长”。

“扩绿，就是要科学推进大规模国土绿化，适地适树、适时适法，种一棵活一棵、造一片成一片。”在广东广州，春季造林绿化号角已吹响，5.76万人次参加各类义务植树尽责活动，种植苗木10.90万株，同比增长80%；在湖北武汉，多地陆续开展植树认养活动，预计栽植和认养树木约3万株；在西藏拉萨，南北山绿化工程各造林片区开始了今年的植树造林工作，乡土树种繁育柳东基地里一片忙碌景象……随着气温回暖，我国由南向北渐次掀起植树造林热潮。大地植绿、心中播绿、全民扩绿成为时代新风尚。

全国绿化委员会办公室介绍，为方便公众参与义务植树，2024年1月1日至4月6日，全国全民义务植树网络平台已累计上线发布各类尽责活动21000多个，社会公众可以通过登录全民义务植树微信公众号或全民义务植树网“一键”参与。

国家林草局数据显示，截至3月底，全国已造林1570万亩。其中，湖南、湖北、贵州三省力度大、进度快，完成造林均超过200万亩。

“兴绿，就是要注重质量效益，拓展绿水青山转化为金山银山的路径，推动森林‘水库、钱库、粮库、碳库’更好联动，实现生态效益、经济效益、社会效益相统一。”绿水青山就是金山银山。点“绿”成“金”，将生态财富转化为经济财富已成为经济高质量发展的重要抓手之一。

2024年中央经济工作会议提出，“完善生态产品价值实现机制”。今年1月，《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》发布，明确“健全生态产品价值实现机制”等目标任务。

记者梳理发现，自2021年开始，自然资源部相继批复了福建、重庆、江苏、山东等6省（市）10个试点，探索多元化、市场化生态产品价值实现路径。

自然资源部自然资源所有者权益司司长王薇介绍，自然资源部将从要素端、供给侧入手，持续优化国土空间格局，加强生态保护修复，推进自然资源统一确权登记，厚植生态产品生产和价值实现的自然资源基础。进一步完善自然资源资产产权制度体系，明晰自然资源资产权利主体和边界，推动自然资源资产设权赋能，促进资产保值增值。

“护绿，就是要加强林草资源保护，做好防灭火工作，深入开展重大隐患排查整治，守护好来之不易的绿化成果。”森林草原防灭火工作是事关人民群众生命财产安全和国家生态安全的大事。2023年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》（以下简称《意见》），提出了新形势下森林草原防灭火工作的基本方针，将原来的“预防为主、积极消灭”修改为“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”。

数据显示，2018年，我国森林草原防灭火工作取得显著成效，全国森林草原火灾的数量大幅度下降。2021年森林火灾616起，2022年森林火灾709起，2021年、2022年连续两年火灾起数和受害森林面积持续保持在历史性低位。

国家林业和草原局森林草原防火司负责人刘跃祥表示，下一步，将以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细森林草原防火各项工作，切实维护好人民群众生命财产安全和国家生态资源安全。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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