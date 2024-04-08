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今年春播粮食意向面积超9.5亿亩 各地高质高效推进春耕生产

2024年04月08日08:48 | 来源：人民网
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人民网北京4月8日电 （记者李栋）眼下，正是春耕播种的大忙时节。农业农村部农情调度显示，今年春播粮食意向面积超过9.5亿亩，各地正高质高效推进春耕生产，推进意向面积落实落地。

当前，早稻育秧过八成，栽插过两成，进度略快于去年同期。春小麦已播27%，春玉米已播5.5%，薯类已播26.3%，春大豆已播2.6%，全国春播总体进展顺利。

春风融融，沃野复苏。近日，在山东省乐陵市一农机销售点，围满了前来咨询的种粮户们。马力怎么样？质保服务如何？性价比行不行？成了销售员回答最多的问题。

种植户李莹一边登车细瞧，一边询问农机操作方式。“购买农机，就是为了今后的春耕秋收节省成本，提高种粮收入。”李莹介绍，在去年800亩小麦种植面积的基础之上，今年又增种了300多亩。“种粮规模越来越大，希望今年仍有个好收成。”

据了解，山东省19.3亿元农机购置与应用补贴资金全部落实到位，支持农民和农业生产经营组织购置机具22.1万台（套），带动投入97亿元，全省农作物耕种收综合机械化率超过91%。

农业机械化是农业现代化的基础，是保障粮食种植面积的有力支撑。近年来，全国各部门、各地方形成农机装备补短板“一盘棋”，共同推动农机装备补短板迈上新台阶。

这个春天，农机上山变成现实。“我们这里的耕地高低不一，这种因地而造的小型机械可适配山区地形。”在四川省眉山市仁寿县，玉米种植户朱训明对刚购买回家的小型农机赞不绝口。

我国耕地类型复杂，超过1/3耕地处于丘陵山区，面积近7亿亩。补强山区农机装备的短板弱项，是粮食生产稳面积、提单产的关键所在。

近年来，国家启动了丘陵山区农机补短板行动，组织了一批优势科研单位和各地龙头企业进行合作，以加快推进南方丘陵山区农业机械化。

农业农村部现代农业装备重点实验室副主任、研究员曹光乔表示，南方农业种植面广量大，接近40%的水稻、30%的玉米和80%的马铃薯都种植在丘陵区域，提高农业机械化普及率将有效促进当地产业发展。

2012年至2023年，中央财政累计安排农机购置与应用补贴2500多亿元，支持农民购置使用先进适用农业机械，开展农机研发制造推广应用一体化试点，推动我国农业机械化加快向全程全面、高质高效、智能绿色方向发展。

据统计，今年，我国将有2300多万台（套）农机装备投入春耕春管。2024年度购机补贴资金正陆续下达。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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