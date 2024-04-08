亚洲首艘圆筒型“海上油气加工厂”进行倾斜试验
2024年04月08日08:56 | 来源：科技日报
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原标题：亚洲首艘圆筒型“海上油气 加工厂”进行倾斜试验
科技日报青岛4月7日电 （记者宋迎迎 通讯员张进刚）7日，记者从海洋石油工程（青岛）有限公司获悉，我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型“海上油气加工厂”——“海洋石油122”浮式生产储卸油装置（FPSO），在青岛进行海上倾斜试验及调试，为项目年内投产奠定了基础。
“海洋石油122”主体最大直径约90米，总重约3.6万吨。其设计排水量10万吨，最大储油量达6万吨，设计寿命30年，可连续在海上运行15年不回坞。
据介绍，“海洋石油122”是首艘应用于亚洲海域的圆筒型FPSO，建成后将服役于珠江口盆地的流花油田。
4月7日，“海洋石油122”浮式生产储卸油装置（FPSO）在青岛进行海上倾斜试验及调试。
(责编：杨曦、陈键)
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