原标题：为卫星 “量体裁衣”

手拿剪刀、脚踩缝纫机，工作台旁摆放着“布料”滚筒和纺织线卷……走进位于长春的长光卫星技术股份有限公司空间环境研究室热控实施工艺中心，这酷似裁缝铺的场景让人一时有些恍惚。

长光卫星技术股份有限公司是中国第一家商业遥感卫星公司。目前，由该公司承制并发射的“吉林一号”在轨卫星数量已达108颗，是全球最大的亚米级商业遥感卫星星座，逐渐成为全球重要的航天遥感信息来源。

热控实施工艺中心负责人吴清爽介绍：“我们在制作为卫星隔热保温的多层隔热组件，大家看到卫星表层的‘金色外衣’就是出自我们之手。”

热控实施工作贯穿于卫星研制的所有环节，需根据每颗卫星的结构特点、热控措施进行不同的设计和部署，每个细节稍有疏忽都可能会影响卫星性能指标。热控团队又有个别称叫“卫星高定服装设计师”。吴清爽说：“我们的工作也需要‘量体裁衣’，这样的‘衣服’穿起来才能不怕冷又不怕热。”

上图 科研人员制作卫星多层隔热组件（4月2日摄）。

新华社记者 高巍摄

下图 吴清爽（左二）与团队成员将制作完成的多层隔热组件包覆在卫星外壳部件上（4月2日摄）。

新华社记者 许畅摄

(责编：杨曦、陈键)

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