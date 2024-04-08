人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

为卫星 “量体裁衣”

2024年04月08日08:57 | 来源：科技日报
小字号

原标题：为卫星 “量体裁衣”

手拿剪刀、脚踩缝纫机，工作台旁摆放着“布料”滚筒和纺织线卷……走进位于长春的长光卫星技术股份有限公司空间环境研究室热控实施工艺中心，这酷似裁缝铺的场景让人一时有些恍惚。

长光卫星技术股份有限公司是中国第一家商业遥感卫星公司。目前，由该公司承制并发射的“吉林一号”在轨卫星数量已达108颗，是全球最大的亚米级商业遥感卫星星座，逐渐成为全球重要的航天遥感信息来源。

热控实施工艺中心负责人吴清爽介绍：“我们在制作为卫星隔热保温的多层隔热组件，大家看到卫星表层的‘金色外衣’就是出自我们之手。”

热控实施工作贯穿于卫星研制的所有环节，需根据每颗卫星的结构特点、热控措施进行不同的设计和部署，每个细节稍有疏忽都可能会影响卫星性能指标。热控团队又有个别称叫“卫星高定服装设计师”。吴清爽说：“我们的工作也需要‘量体裁衣’，这样的‘衣服’穿起来才能不怕冷又不怕热。”

上图 科研人员制作卫星多层隔热组件（4月2日摄）。

新华社记者 高巍摄

下图 吴清爽（左二）与团队成员将制作完成的多层隔热组件包覆在卫星外壳部件上（4月2日摄）。

新华社记者 许畅摄

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
今年春播粮食意向面积超9.5亿亩 各地高质高效推进春耕生产
　　人民网北京4月8日电 （记者李栋）眼下，正是春耕播种的大忙时节。农业农村部农情调度显示，今年春播粮食意向面积超过9.5亿亩，各地正高质高效推进春耕生产，推进意向面积落实落地。…
春来植树添新绿 增厚美丽中国“绿色家底”
　　铲土造坑、培土围堰、提水浇灌……春季，正是植树好时节。全国各地因时而动、因地制宜，在神州大地上种下绿色，绘出美丽中国的更新画卷。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部