原标题：支持大国重器配套宣教设施建设

科技日报北京4月7日电 （记者刘园园）7日，由国家发展改革委、中央宣传部、住房城乡建设部、文化和旅游部等七部门修订印发的《文化保护传承利用工程实施方案》（以下简称《实施方案》）正式公布。《实施方案》旨在进一步完善全国城乡公共文化服务体系，加强文化和自然遗产整体保护和活态传承，推动文化旅游融合高质量发展，助力文化强国建设。

《实施方案》明确了国家级文化遗产保护传承、国家级自然遗产保护展示以及中华民族现代文明展示三大建设任务，并列出相关建设内容和筛选标准。其中，中华民族现代文明展示建设任务包含大国重器配套宣教设施建设和重大公共文化设施建设两方面内容。

《实施方案》提出，支持依托国家级重要建设工程、科学工程、国防工程等大国重器建设博物馆、纪念馆、展示馆、主题宣教馆等展陈展示、纪念宣教、配套服务设施等。根据筛选标准，大国重器配套宣教设施建设项目，需列入科技、制造、水利等国家级规划或科学计划中，属于国家层面规划推进的重大工程，反映我国不同领域、行业对世界文明重大贡献的伟大发明创造。

在重大公共文化设施建设方面，《实施方案》提出，支持综合性考古科技成果转化实验平台、考古科技创新、考古方舱等设施及设备建设。

为进一步做好国家级自然遗产保护展示工作，《实施方案》提出，结合国家公园空间布局，支持国家公园（含创建）的自然教育、科普宣教、展陈展示等设施建设，集中呈现以国家公园为主体的自然保护地体系建设成效。优先支持正式设立的三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山国家公园项目。同时，支持国家级自然公园、世界自然遗产（含预备）、风景名胜区的保护管理、宣教展示、访客服务、自然教育、科研监测等设施建设。

关于国家级文化遗产保护传承建设任务，《实施方案》要求，支持与“中华文明探源工程”“考古中国”工程及国家文化公园建设等相关的重大项目建设，包括重要遗址遗迹保护管理设施、博物馆、科研用房、考古实验室、文物库房、展陈场所等。

《实施方案》明确，在资金安排标准方面，对中央单位项目，原则上按照核定总投资予以足额支持。

(责编：杨曦、陈键)

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