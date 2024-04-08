肖 伟

原标题：清明假期入境游快速升温 上市公司乐观期待全年行情

清明节不仅是回乡探亲、扫墓祭祖的重要节日，也是踏青赏花、领略壮美山河的重要旅游窗口期。今年清明节假期，多地入境游升温迅速。

多家受访上市公司向《证券日报》记者表示，假期期间接待的入境游客成团数量明显增多，对全年行情持乐观态度，当前一手抓好海外宣讲，一手抓好文创活动，争取创出佳绩。

4月6日，文化和旅游部官方微信公众号“文旅之声”发布消息，清明节假期3天，我国入境游客数量达到104.1万人次。在此期间，港澳居民返乡祭祖、探亲访友、观光购物等需求增加，东南亚等近程市场的海外侨胞入境人数上升明显。

同日，搭载2500余人的“迈希夫”号邮轮驶抵上海吴淞口国际邮轮港，来自德国、奥地利、瑞士等国的欧洲游客开启为期2天的入境城市观光体验。这是入境游重启以来国内旅游市场迎来的最大规模海外旅游团。

同程旅行统计数据显示，今年清明节假期，入境机票最热门的目的地为上海、北京、广州。此外，成都、杭州、青岛、厦门、昆明等城市的入境机票也较为火热。

湖南大学经济与贸易学院副院长曹二保教授向《证券日报》记者表示：“清明节期间入境游迅速升温，表明海外消费市场需求正在迅速恢复，叠加签证互免、通关便利、航线增多等利好因素，预计全年文旅市场将有一波明显增长，对酒店、餐饮、演艺、影视、文创、购物和电商等细分行业均有拉动作用。”

为保障入境游客有更好体验，航空公司及邮轮公司增加运力，上市公司重点开发赏花游、踏青游、艺术摄影、红色文旅和相关文创产品。从事文艺演出、连锁酒店、线下零售、租车出行等行业的中小微企业则着重做好产品创新和服务创新工作，积极迎接海外游客的到来。

张家界海关工作人员向《证券日报》记者表示，随着张家界对外航线复航速度加快，来自东南亚、东北亚的入境游客数量有明显增长。其中，来自韩国的游客呈爆发增长态势。海外游客人数的增长，还对文创产品等周边市场起到了明显的带动作用。其中，张家界地区的特有文创产品砂石画获得海外游客的青睐，今年以来截至目前，张家界已出口超1500幅砂石画，覆盖人物、山水、鸟兽、花卉等不同题材，出口数量远超去年同期水平。

张家界旅游集团股份有限公司常务副总裁、董秘金鑫在接受《证券日报》记者采访时表示：“韩国入境游客数量自3月初以来就在持续上升，在清明假期迎来明显放量。对于今年的市场行情，我们持更为积极乐观的态度。目前，我们已经安排专门人员前往海外市场进行宣讲活动，并依托大庸古城做好文创活动，争取在今年夏季游行情中再创佳绩。”

华天酒店旗下华天国际旅行社国际业务代表曹冷介绍，近期接待入境游客成团数量有明显增长，考虑到入境游旅客需提前半年确定行程和游览计划，多数游客在去年已有明确出行意向，由此推测今年入境游行情有望好于去年同期水平。

(责编：杨曦、陈键)

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