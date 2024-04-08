交通运输部：4月1日至7日国家铁路累计运输货物7031.7万吨
2024年04月08日14:26 | 来源：人民网
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人民网北京4月8日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，4月1日至4月7日，全国货运物流有序运行。
其中，国家铁路累计运输货物7031.7万吨，环比下降3.51%。
全国高速公路累计货车通行4682.6万辆，环比下降12.98%。
监测港口累计完成货物吞吐量24127.2万吨，环比下降7.06%，完成集装箱吞吐量569.1万标箱，环比下降4.11%。
民航累计保障航班11.2万班（其中货运航班3671班，包括国际货运航班2399班，国内货运航班1272班），环比下降1.69%。
邮政快递累计揽收量约30.06亿件，环比下降5.97%；累计投递量约29.66亿件，环比下降6.55%。
(责编：王连香、高雷)
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