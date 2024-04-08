人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

释放更多活力 我国多措并举促家政服务扩容提质

人民网记者 许维娜
2024年04月08日14:23 | 来源：人民网
小字号

“找一位好的家政服务人员，实在是太难了……”这是许多人都可能有的感受。在快节奏的现代生活中，家政服务已成为许多家庭不可或缺的一部分。然而，寻找一位合适的家政服务人员却成为许多家庭的共同难题。

有专家表示，随着我国人口老龄化的加速推进和居民生活水平的不断提高，人民群众对家政服务的需求日益旺盛。与之对应的是，我国的家政服务市场规模持续扩大，呈现出多元化和个性化的发展特点。

“家政服务人员的聘请存在诸多困难，对于不熟悉的人员，我们难以放心，而一旦不合适，还需频繁更换。”浙江温州的黄女士在接受记者采访时坦言，她及其周围的朋友在寻求家政服务过程中均遭遇了不小的挑战。

找个好的家政服务人员为何这么难？如何推动家政服务业扩容提质，更好满足百姓需求？今年的《政府工作报告》提出，“推动养老、育幼、家政等服务扩容提质，支持社会力量提供社区服务。”

不久前，国家发展改革委会同商务部等部门印发《促进家政服务业提质扩容2024年工作要点》（以下简称《工作要点》），聚焦家政服务“提质”，重点推进“十项行动”，旨在扩大优质家政服务供给。

“家政服务是爱心工程、民心工程，事关千家万户的福祉。”中国宏观经济研究院社会发展研究所研究员范宪伟表示，近年来，我国家政服务业快速发展，从业人员服务能力和水平持续提升。但与人民群众对多元化、高品质服务的需求相比，家政服务业仍存在优质家政服务供给不足、行业发展不规范、群众满意度不高等挑战，迫切需要通过提高家政服务质量，促进家政服务业高质量发展。

《工作要点》指出，提高家政服务质量是当前促进家政服务业高质量发展的迫切任务，是稳就业、促消费、惠民生的重要举措。

“当前，我国家政服务市场规模已突破万亿大关，但全国范围内知名度和美誉度较高的家政品牌不多，应通过知名品牌建设，改善家政服务业形象。”范宪伟介绍，《工作要点》聚焦知名品牌建设，提出建设“巾帼家政”“工益家政”服务品牌，通过建立“巾帼家政”服务团体标准、开展工会家政就业技能培训等方式，推动家政服务品牌化发展。

服务质量的提高，关键在人才。范宪伟表示，人民群众对高质量家政服务的需求日渐旺盛，对家政从业人员的专业水平也有了更高要求，迫切需要提高家政从业人员专业素质。

范宪伟介绍，《工作要点》聚焦从业人员素质，开展家政产教融合专项行动和从业人员职业化水平提升行动，如鼓励更多高等院校、职业院校开设家政相关专业，组织做好各级各类家政服务相关领域职业技能竞赛工作等。

“大家放平手掌，以肚脐为中心顺时针画圆轻抚……”近日，在河北省遵化市家政培训就业服务中心，学员们边学边练，迅速掌握了育婴技能的诀窍。记者了解到，今年以来，该市已组织“巾帼家政进社区”活动3次，培训86人，促进36人就业，服务了32个家庭。

“高质量的家政服务需要完善的标准体系和信用体系支撑。”范宪伟表示，当前，家政服务业总体仍处于初级阶段，标准规范和信用体系还不完善，下一步应重点加强标准规范和信用体系建设，推动家政服务“请得到、用得起、放心用”。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
维护市场公平竞争秩序 我国持续深化全国统一大市场建设
　　人民网北京4月8日电 （记者许维娜）建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求。中央经济工作会议提出，“加快全国统一大市场建设，着力破除各种形式的地方保护和市场分割。…
释放更多活力 我国多措并举促家政服务扩容提质
　　“找一位好的家政服务人员，实在是太难了……”这是许多人都可能有的感受。在快节奏的现代生活中，家政服务已成为许多家庭不可或缺的一部分。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部