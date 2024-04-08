人民网记者 许维娜

“找一位好的家政服务人员，实在是太难了……”这是许多人都可能有的感受。在快节奏的现代生活中，家政服务已成为许多家庭不可或缺的一部分。然而，寻找一位合适的家政服务人员却成为许多家庭的共同难题。

有专家表示，随着我国人口老龄化的加速推进和居民生活水平的不断提高，人民群众对家政服务的需求日益旺盛。与之对应的是，我国的家政服务市场规模持续扩大，呈现出多元化和个性化的发展特点。

“家政服务人员的聘请存在诸多困难，对于不熟悉的人员，我们难以放心，而一旦不合适，还需频繁更换。”浙江温州的黄女士在接受记者采访时坦言，她及其周围的朋友在寻求家政服务过程中均遭遇了不小的挑战。

找个好的家政服务人员为何这么难？如何推动家政服务业扩容提质，更好满足百姓需求？今年的《政府工作报告》提出，“推动养老、育幼、家政等服务扩容提质，支持社会力量提供社区服务。”

不久前，国家发展改革委会同商务部等部门印发《促进家政服务业提质扩容2024年工作要点》（以下简称《工作要点》），聚焦家政服务“提质”，重点推进“十项行动”，旨在扩大优质家政服务供给。

“家政服务是爱心工程、民心工程，事关千家万户的福祉。”中国宏观经济研究院社会发展研究所研究员范宪伟表示，近年来，我国家政服务业快速发展，从业人员服务能力和水平持续提升。但与人民群众对多元化、高品质服务的需求相比，家政服务业仍存在优质家政服务供给不足、行业发展不规范、群众满意度不高等挑战，迫切需要通过提高家政服务质量，促进家政服务业高质量发展。

《工作要点》指出，提高家政服务质量是当前促进家政服务业高质量发展的迫切任务，是稳就业、促消费、惠民生的重要举措。

“当前，我国家政服务市场规模已突破万亿大关，但全国范围内知名度和美誉度较高的家政品牌不多，应通过知名品牌建设，改善家政服务业形象。”范宪伟介绍，《工作要点》聚焦知名品牌建设，提出建设“巾帼家政”“工益家政”服务品牌，通过建立“巾帼家政”服务团体标准、开展工会家政就业技能培训等方式，推动家政服务品牌化发展。

服务质量的提高，关键在人才。范宪伟表示，人民群众对高质量家政服务的需求日渐旺盛，对家政从业人员的专业水平也有了更高要求，迫切需要提高家政从业人员专业素质。

范宪伟介绍，《工作要点》聚焦从业人员素质，开展家政产教融合专项行动和从业人员职业化水平提升行动，如鼓励更多高等院校、职业院校开设家政相关专业，组织做好各级各类家政服务相关领域职业技能竞赛工作等。

“大家放平手掌，以肚脐为中心顺时针画圆轻抚……”近日，在河北省遵化市家政培训就业服务中心，学员们边学边练，迅速掌握了育婴技能的诀窍。记者了解到，今年以来，该市已组织“巾帼家政进社区”活动3次，培训86人，促进36人就业，服务了32个家庭。

“高质量的家政服务需要完善的标准体系和信用体系支撑。”范宪伟表示，当前，家政服务业总体仍处于初级阶段，标准规范和信用体系还不完善，下一步应重点加强标准规范和信用体系建设，推动家政服务“请得到、用得起、放心用”。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、高雷)

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