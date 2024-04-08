人民网北京4月8日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司官网消息，今年一季度，中欧班列东通道满洲里、绥芬河、同江铁路口岸累计通行1443列、运送货物15.1万标准箱，同比分别增长7.6%、6.9%，创历史同期新高，实现首季“开门红”。

今年以来，中欧班列总体延续了去年四季度增长趋势，稳步发展态势明显。一季度，黑龙江开通经满洲里铁路口岸直达荷兰中欧班列线路，满洲里站利用铁路口岸交车顺畅的有利时机，增加开行列次，提高了口岸出口运量。绥芬河铁路口岸1月份通行中欧班列94列，同比增长28.8%，创历史同期新高。与去年相比，同江铁路口岸中欧班列月均通行量增长166.7%，增幅显著。截至目前，中欧班列东通道通行线路达24条，连通欧洲14个国家和国内60余个城市，运输产品涵盖电器产品、日用百货、工业机械、农副产品等十二大品类。

开年以来，中国铁路哈尔滨局集团有限公司畅通中欧班列东通道，在通达能力、衔接能力、配置能力、服务能力等方面不断突破。如今，中欧班列东通道可通达俄罗斯全境以及白俄罗斯、波兰、捷克、德国、比利时等国，途经伊尔库斯克、叶卡捷琳堡、莫斯科、明斯克、华沙、汉堡、泽布鲁日等城市。中欧班列东通道通行总量约占全国的1/3，开行规模不断扩大，班列开行数量逐年递增、货物品类不断丰富、运输货值成倍增长。

二季度，滨绥铁路绥芬河至国境线段、滨洲铁路西岭口至博克图段改造工程有望开工建设，将改善既有线路运行坡度大、曲线半径小、列车运行速度低等情况，有效提高列车通行效率，对提升中欧班列综合保障能力具有重要意义。

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