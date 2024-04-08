人民网北京4月8日电 （记者杜燕飞）为深化货物贸易外汇管理改革，推动对外贸易高质量发展，日前，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》（以下简称《通知》），优化外汇业务流程，进一步推进跨境贸易便利化，切实提升服务实体经济质效。《通知》自2024年6月1日起实施。

《通知》主要包括三方面内容，一是优化外贸企业名录登记管理。将“贸易外汇收支企业名录”的办理方式，由外汇局核准调整为银行直接办理。二是便利企业跨境贸易外汇收支结算。简化海关特殊监管区域企业贸易收支手续。放宽银行办理货物贸易特殊退汇（非原路退回或退汇时间超180天）的权限。优化B、C类企业延期收付汇业务办理。三是清理整合货物贸易外汇管理规定。废止部分文件，整合关于货物贸易外汇登记业务办理的条款，修订部分文书样式。

业内人士表示，很多外贸企业货物贸易规模大、交易笔数多，若逐一进行审核，工作量大、时间长，影响外汇收支的便利性和时效性。《通知》放宽货物贸易特殊退汇免于登记业务权限，优化B、C类企业贸易外汇业务管理，可以有效简化银行和企业单证审核，缩短业务办理时间，进一步提高企业资金使用效率。

记者梳理，近年来，国家外汇管理局在全国实施跨境贸易外汇收支便利化政策，赋予银行更多审核自主权，便利优质企业外汇结算，支持贸易创新发展。其中，2023年，国家外汇管理局在总结前期跨境贸易投资高水平开放试点经验的基础上，推出9项全国推广政策和8项试点扩大政策，加强和完善外汇领域政策供给，进一步优化管理流程，简化操作环节，便利经营主体合规办理跨境贸易和投资业务，激发市场活力，更好服务实体经济高质量发展。

国家外汇管理局表示，下一步，将坚持统筹高质量发展和高水平安全，推动构建新发展格局，提升外汇服务实体经济质效，进一步优化营商环境，助力对外贸易促稳提质。

(责编：王仁宏、高雷)

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