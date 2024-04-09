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财政部下达水利救灾资金1.74亿元 支持云南、四川抗旱救灾

2024年04月09日09:12 | 来源：人民网
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人民网北京4月9日电 （记者王震）据财政部网站消息，按照党中央、国务院有关决策部署，为积极应对云南、四川受灾地区抗旱保供水困难形势和群众愁盼，财政部会同水利部于近日下达中央财政水利救灾资金1.74亿元，支持云南、四川受灾地区做好抗旱救灾等相关工作，重点用于开展水利调水运水、增打机井、兴建抗旱救灾所需水源等，保障群众饮水安全和农业灌溉用水需求，为助力春耕备耕、促进夏粮生产提供有力支撑。

(责编：王震、高雷)
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