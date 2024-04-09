人民网北京4月9日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近期，长沙海关所属长沙邮局海关连续从3个进境邮包中查获“异宠”活体蚂蚁19管。经专业机构鉴定，这些活体蚂蚁分别为阿蒙多刺蚁、紫彩虹臭蚁、拟广布弓背蚁、红牛头犬蚁、黑带牛蚁和多毛牛蚁等6个物种，共145只，均为我国尚无自然分布的外来物种。

上述邮包在入境检查时，机检图像异常。现场关员打开发现为多个旧毛绒玩具，且有缝合痕迹。经检查，玩具内共藏有19个试管，内装有活体蚂蚁。

海关提醒：根据《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例等法律法规规定，未经批准，不得擅自引进外来物种，禁止携带、寄递活体动植物进境。违反规定的，海关将依法追究法律责任。

(责编：王震、高雷)

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