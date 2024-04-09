人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“德宏—仰光”全货运航班首航

2024年04月09日09:18 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月9日电 （记者王震）据海关总署网站消息，4月3日，一架装载着电缆组件等货物的UB8101次全货运航班从缅甸仰光飞抵云南德宏芒市国际机场，该批货物在昆明海关所属芒市海关关员监管下转运至芒市空港海关监管作业场所，等待企业办理海关通关手续。随后，一批服装辅料、机电设备等货物继续搭乘同一架飞机的UB8102次航班出口至缅甸仰光，标志着“德宏—仰光”全货运航班顺利首航。

随着中缅贸易的不断扩大，外贸国际物流形式更加多元化，相较于传统陆运来说，航空运输适用于高价值、易产生货损的小宗货物，畅通的空中通道有效节约了企业的时间成本，也为作为中缅经济走廊门户枢纽的德宏州外贸发展提供了新的机遇。

为保障好此次国际货运包机顺利首航，芒市海关按照“智关强国”行动部署，压实安全生产责任，提前对接航司了解全货运航班计划和执飞情况，了解进出口货物详情，对货物进行风险评估和安全管理，指导空港货物物流承运方对货物装卸流程进行演练，确保通关流程高效、畅通。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“德宏—仰光”全货运航班首航
　　人民网北京4月9日电 （记者王震）据海关总署网站消息，4月3日，一架装载着电缆组件等货物的UB8101次全货运航班从缅甸仰光飞抵云南德宏芒市国际机场，该批货物在昆明海关所属芒市海关关员监管下转运至芒市空港海关监管作业场所，等待企业办理海关通关手续。随后，一批服装辅料、机电设备等货物继续搭乘同一架飞机的UB8102次航班出口至缅甸仰光，标志着“德宏—仰光”全货运航班顺利首航。…
长沙海关查获“异宠”蚂蚁6种、145只
　　人民网北京4月9日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近期，长沙海关所属长沙邮局海关连续从3个进境邮包中查获“异宠”活体蚂蚁19管。经专业机构鉴定，这些活体蚂蚁分别为阿蒙多刺蚁、紫彩虹臭蚁、拟广布弓背蚁、红牛头犬蚁、黑带牛蚁和多毛牛蚁等6个物种，共145只，均为我国尚无自然分布的外来物种。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部