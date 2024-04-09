人民网北京4月9日电 （记者王震）据海关总署网站消息，4月3日，一架装载着电缆组件等货物的UB8101次全货运航班从缅甸仰光飞抵云南德宏芒市国际机场，该批货物在昆明海关所属芒市海关关员监管下转运至芒市空港海关监管作业场所，等待企业办理海关通关手续。随后，一批服装辅料、机电设备等货物继续搭乘同一架飞机的UB8102次航班出口至缅甸仰光，标志着“德宏—仰光”全货运航班顺利首航。

随着中缅贸易的不断扩大，外贸国际物流形式更加多元化，相较于传统陆运来说，航空运输适用于高价值、易产生货损的小宗货物，畅通的空中通道有效节约了企业的时间成本，也为作为中缅经济走廊门户枢纽的德宏州外贸发展提供了新的机遇。

为保障好此次国际货运包机顺利首航，芒市海关按照“智关强国”行动部署，压实安全生产责任，提前对接航司了解全货运航班计划和执飞情况，了解进出口货物详情，对货物进行风险评估和安全管理，指导空港货物物流承运方对货物装卸流程进行演练，确保通关流程高效、畅通。

(责编：王震、高雷)

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