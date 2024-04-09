人民网北京4月9日电（记者王震） 4月8日，中国财政部副部长廖岷就美国财政部部长耶伦访华情况向媒体吹风，并答记者问。廖岷表示，中美是全球前两大经济体，深化经济金融政策沟通协调和互利合作，对于维护两国和全球经济金融稳定、促进疫后经济复苏发展有着重要意义，中方对此始终秉持开放、积极的态度，此次经中美双方深入磋商讨论，最终在经济、金融领域达成重要共识。

经济领域方面，在双边渠道下：双方同意就两国和全球经济平衡增长议题开展深入讨论，这也符合中国经济转型与高质量发展的政策目标与实践。中美经济互补性强，经贸关系的本质是互利共赢，双方愿进一步加强经济领域的交流与合作，这对于稳定双边经济关系，增进两国企业和民众福祉具有重要意义。在多边渠道下：当前全球经济延续高债务、高通胀、高利率、低增长态势，新兴市场和发展中国家受到较大外溢影响。作为全球前两大经济体，中美双方同意在G20等多边渠道下就发展中国家债务处理、国际金融机构改革等事宜继续保持沟通，就共同应对全球性挑战加强合作。

金融领域方面，双方同意就金融稳定、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资等议题持续开展交流合作。中美在金融工作组和G20等多双边渠道下就上述议题深入开展交流合作，有利于释放中美合作应对全球性挑战的积极信号，对于维护全球金融稳定、推动绿色转型发展将产生重要的现实意义。

下一步，中方愿与美方一道，在经济、金融工作组项下努力将上述共识转化为务实合作成果，为中美经济关系发展不断贡献正能量。

(责编：王震、高雷)

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