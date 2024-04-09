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市场监管总局：今年民生领域“铁拳”行动将聚焦“保安全”“反欺诈”

2024年04月09日10:50 | 来源：人民网
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人民网北京4月9日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，2023年民生领域“铁拳”行动,全国市场监管部门共查办违法案件56.5万件，向社会公开曝光1034起典型案件。

8日，市场监管总局召开专题新闻发布会，会上市场监管总局相关负责人通报了2023年“铁拳”行动成果及2024年工作部署。

会上，市场监管总局执法稽查局局长况旭介绍到，2023年“铁拳”行动坚持问题导向，全力整治群众身边突出问题。依法严厉打击食品中非法添加降糖降压降脂等物质、假冒伪劣化肥、刷单炒信等虚假宣传、“神医”“神药”虚假违法广告、生产销售劣质燃气具、违法生产使用小型锅炉和使用未登记电梯、利用不公平格式条款侵害消费者权益、假冒知名品牌及“傍名人”“搭便车”等8类违法行为，各级市场监管部门查办民生领域违法案件56.5万件，涉案货值28.1亿元，向社会公开曝光1034起典型案件。

据况旭介绍，2024年“铁拳”行动以“护民生”为中心，突出“保安全”和“反欺诈”两个主题，聚焦社会关切、群众关心的痛点难点焦点问题，实施有力打击。

况旭表示，2024民生领域“铁拳”行动重点工作有以下五个方面：

一是突出“保安全”主题，严厉查处工业产品、食品和特种设备等“两品一特”领域违法案件；同时严厉查处在上述领域出具虚假不实检验检测报告的违法行为。

二是突出“反欺诈”主题，严厉查处线上线下各类侵害消费者合法权益违法案件。重点查处加油机计量作弊、利用不公平格式条款侵害消费者权益、商标侵权、伪造或冒用地理标志、价格欺诈、虚假违法广告等违法案件。

三是要求各地市场监管部门在认真组织查办上述领域案件的同时，结合当地产业分布、消费环境、群众诉求等实际情况确定案件查办重点。

四是建立健全长效机制。执法机构在查办案件过程中发现可能存在行业性问题、区域性问题、苗头性风险隐患问题的，积极推动监管部门和行业管理部门研究解决；制度性因素导致执法难度大、违法问题屡查屡犯、打而不绝的，要会商有关单位建立治本机制，不断完善相关制度，提高执法有效性。

五是组织系列宣传活动。通过“集中曝光日”“集中曝光台”，各级市场监管部门统一曝光典型案例，放大震慑效应。

据了解，2021至2023年，市场监管总局连续3年组织开展“铁拳”行动，形成了一些经验和做法，也逐步形成了“铁拳”品牌。

况旭表示，今年的“铁拳”行动将更加兼顾执法力度与温度，坚持宽严相济、惩教结合，强化执法效果。对于群众反映强烈、突破道德底线、严重危害市场秩序和消费者权益的突出问题，严惩重处、绝不姑息；对于非主观故意并及时纠正、违法行为轻微、没有造成危害后果或主动消除、减轻危害的，依法从轻或者减轻、免除处罚。加强对经营主体的跟进帮扶指导，积极构建“预防为主、轻微免罚、重违严惩、过罚相当、事后回访”的执法模式。

同时，今年的“铁拳”行动，还将打击震慑与长效治本一体推进。更加注重发挥执法办案环节揭示潜在风险、发现制度漏洞的作用，做好案件的后半篇文章。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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