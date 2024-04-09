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国家市场监管总局：积极构建放心消费环境共治格局

2024年04月09日11:25 | 来源：人民网
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人民网北京4月9日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》（以下简称《条例》）有关情况。

会上，国家市场监管总局副局长柳军表示，消费者权益保护是一项复杂的系统工程，涉及诸多参与主体。各方之间既有良性互动，也有交叉冲突；既带来了“众人拾柴火焰高”的助力，也给统筹协调各方利益提出了更高的要求。

柳军介绍，《条例》明确要形成经营者守法、行业自律、消费者参与、政府监管和社会监督相结合的共同治理体系，主要从三个方面发挥作用：

一是要让市场运行更有序。《条例》围绕落实经营者主体责任，对消法规定的经营者各项义务进行了细化。通过这一系列更清晰的合规指引和更明确的法律责任，让市场更加有序、让经营更加规范，预防市场失灵、减少消费侵权。

二是让政府保护更加有力。《条例》强化政府牵头作用，规定各级政府都要加强对消费者权益保护工作的指导，具体就是要组织、协调、督促有关行政部门做好消费者权益保护工作。同时，《条例》细化了有关行政部门职责，比如要求及时处理投诉举报，开展消费预警和风险提示，加大监管执法力度，加强对经营者的普法宣传、行政指导和合规指引等，规定了一系列职责。

三是要让社会监督更加有效。《条例》走新时代群众路线，首次将消费投诉信息公示上升为法定义务，创新了消费领域信用体系，让14亿消费者成为无所不在的监督力量。同时，《条例》还对社会组织作用的发挥作了明确规定。

柳军表示，下一步，市场监管总局将会同社会各界全面开展放心消费行动，全面树立消费者优先的政策取向，全面建设消费友好型社会，积极构建放心消费环境共治格局。

(责编：郝帅、高雷)
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