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世界互联网大会2024年领先科技奖及实践案例征集启动

2024年04月10日16:21 | 来源：人民网
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人民网北京4月10日电 （记者赵竹青）记者从世界互联网大会获悉，2024年领先科技奖及实践案例征集工作已于近日全面启动。

世界互联网大会相关负责人表示，领先科技奖和实践案例发布展示活动是世界互联网大会乌镇峰会两项重要活动，对促进全球互联网领域技术创新、加强国际交流合作和推动构建网络空间命运共同体发挥了积极作用。

4月9日，世界互联网大会2024年领先科技奖及实践案例宣介会在京举办。会上，世界互联网大会秘书处对2024年两项活动的征集对象、评审标准、筹备内容等作了全面介绍。中国联通、IBM公司、清华大学作为往届领先科技奖获奖单位，国家图书馆、阿里巴巴集团作为往届精品案例发布单位现场分享了申报经验。

此次征集截止至6月20日，国际权威专家组成的评审委员会将分别评选出年度领先科技奖及精品案例，入选项目将受邀参加2024年世界互联网大会乌镇峰会进行发布，并通过大会多语种传播矩阵进行多样化宣传推广。

世界互联网大会国际组织成立于2022年7月，总部设在中国北京，旨在搭建全球互联网共商共建共享平台，推动国际社会顺应信息化时代数字化、网络化、智能化趋势，共迎安全挑战，共谋发展福祉，携手构建网络空间命运共同体。自2014年起，世界互联网大会乌镇峰会已连续成功举办10届。

(责编：赵竹青、高雷)
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