原标题：青岛啤酒举办第46届提高质量纪念日活动

新品迭出、瞬息万变的市场，一个百年品牌何以俘获几代人的味蕾？在青岛啤酒这场坚持了46年的质量提升“马拉松”上，我们或许能更清晰地探知答案。

4月10日，青岛啤酒举办以“百年匠心筑牢根基 魅力质量创赢未来”为主题的第46届提高质量纪念日大会。当天，青岛啤酒公司领导、总部职能部门负责人、本埠工厂总经理、全国各工厂酿酒师、国评委代表、科技研发代表、技能大赛获奖代表，齐聚青岛啤酒的发源地登州路56号，通过质量宣誓、致敬匠星等仪式活动，持续深化全员全链条品质匠心，为更好满足美好生活需求凝心聚力。

百年匠心雕琢时代品质

怎样酿造一杯好啤酒？答案在时间里。

“青啤伟业，质量为基；好人好酒，薪火传承；恪守诚信，守正出新……”青岛啤酒用121年坚守着企业愿景与信念，将“质量”筑牢在发展的基座上。秉承“好人酿好酒”的百年世训，青啤人推动着质量根基不断夯实，质量管理持续升级。既烙印着时代变迁、企业发展、消费者需求变化的足迹，也凝聚着一代代青啤人对于品质的不懈追求。

时代大潮奔涌向前，质量内涵不断跃迁。在用户体验时代，青啤质量管理以消费者为始终，从原料、研发、工艺、生产、物流、销售、交付直到服务、体验的整个流程中，从系统性上打开了质量精益管理的新空间……百年匠心沉淀在“苛刻”的质量管理细节中，更凝结在科技创新、数智赋能、互动体验等更多新要素中，不断提升新时代质量的成色。

面对消费者需求升级，青岛啤酒匠心打造时代新品。集啤酒、威士忌、葡萄酒、香槟各家所长于一体的青岛啤酒一世传奇，突破传统啤酒麦芽浓度和啤酒酒精度，创造了4项行业“第一”，催生了2个团体标准和15项国家发明专利，成为引领消费潮流的“金刚钻”产品，打开全新体验。保质期只有7天的高端生鲜产品青岛啤酒精品原浆以其“新鲜直送”的消费体验，成为供不应求的“网红产品”。鲜嫩的酒液、浓郁的麦芽酒花香味和鲜活的口感，以其在温度、速度、新鲜度上的全新突破，惊艳消费者。

始终站在国际前沿，呼应时代所需，青岛啤酒以科技创新为引领，解码风味、优化工艺、创新包装、重塑智慧物流、场景服务……实现质量管理全面焕新提质，不断刷新消费者对时代匠心质造的新认知、新体验。

魅力感知质量添彩美好生活

消费者是质量的感知者和评价者。在体验经济时代，青岛啤酒不断丰富和深化质量内涵，“基于数字化端到端解码的魅力感知质量管理模式”应运而生。该模式以消费者需求为中心，把消费者模糊的、感性的、个性的需求解码成精确、理性、标准化的生产工艺流程，建立起了覆盖“硬要素产品系统化打造”与“服务软要素沉浸式体验”的标准化控制体系。依托标准化控制体系、数字化管理平台、专业化人才团队、全程化感官评价4大系统，实现魅力感知质量管理的全链条数字畅通、生态并联。

由此，青岛啤酒质量管理从控制走向感知、从交付走向交互、从酿造好啤酒到创造美好生活，为消费者提供魅力质量感知新体验。

在魅力产品上，青岛啤酒9大类、70多个产品矩阵，百花齐放丰富味蕾选择，引领高端、多元、个性化消费潮流。经典、纯生等优势产品特色更加凸显；创新全麦白啤、皮尔森、IPA、无醇等多款新特产品填补市场空白、增添消费新选项。“一世传奇”“百年之旅”“琥珀拉格”等艺术酿造领跑高端。全新推出的青岛啤酒精品原浆、水晶纯生高端生鲜产品，以“新鲜直送”模式满足了消费者对高端、生鲜啤酒的新需求。

在魅力场景上，从全球首创、规模最大、业态最全的时光海岸精酿啤酒花园，到遍布全国的200多家TSINGTAO 1903酒吧，再到横跨全国的青岛啤酒节、音乐节、观球派对……倾心打造一座座有情怀的啤酒时尚生活新业态，全景打造一个个有内涵的啤酒时尚生活新方式，打开魅力感知质量新空间。

人才是企业质量战略落地落实的重要支撑，传百年匠心之魂，聚技能人才之力。青岛啤酒连续三年举办“百年青啤匠心文化节”暨“匠心圆梦 技能成才”系列主题活动，表彰高技能人才，旨在持续推动“匠心”意识，传承“匠心”文化，让“匠心圆梦、技能成才”持续砥砺全员的精湛技艺。他们当中，除了酿酒师、品酒师等传统技能人才，还有工业数据管理、啤酒侍酒师、互联网营销等领域涌现的“新秀”，持续筑牢质量提升的技能根基。

“好人酿好酒”的百年世训，深深熔铸在青啤121年的历史、实践和创新中生生不息；坚持了46年的质量提升纪念日大会，是青岛啤酒百年匠心筑牢发展根基的一个生动注脚。今天，青岛啤酒以百年匠心筑牢根基，魅力质量创赢未来，加速培育发展新质生产力，不断为消费者创造高品质魅力体验，为生活创造快乐。（记者 周晓峰）

(责编：曹淼、李源)

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