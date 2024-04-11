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商务部就欧盟涉华调查等问题展开严正交涉

2024年04月11日14:01 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔4月10日电　中国商务部贸易救济局主要负责人10日在布鲁塞尔会见欧盟委员会官员，第一时间就欧盟对中国风力涡轮机供应商发起补贴调查以及再次发布关于中国经济存在“严重扭曲”的报告等问题进行严正交涉。

　　中方指出，欧盟9日宣布依据《外国补贴条例》对中国在欧盟五国的风力涡轮机供应商发起调查，这是近2个月内欧方利用该条例对中国企业发起的第四起调查案件。

　　中方认为，欧方迄今依据该条例发起的调查均针对中国新能源相关企业，目标指向明显，不仅严重损害中国企业赴欧开展投资贸易合作的信心，干扰中欧产业互利合作，也将影响全球应对气候变化的努力和绿色转型的进程。欧方在调查过程中，肆意歪曲补贴定义，程序标准不公开不透明，是一种以公平竞争之名损害公平竞争环境的保护主义行为。中方对此表示强烈不满和坚决反对，敦促欧方立即停止和纠正错误做法。

　　此外，中方还就欧盟10日再次发布关于中国经济存在“严重扭曲”的报告表达严正立场。中方表示，欧方更新有关报告，再次对中国政策、市场环境和经济制度进行歪曲解读，为后续采取歧视性的反倾销做法制造借口，中方对此表示高度关注和强烈反对。

　　中方指出，世界贸易组织规则并不存在经济“严重扭曲”的概念和标准，欧方以单方制定的所谓“严重扭曲”标准来评价中国市场经济完全不符合事实，将给中欧经贸关系带来消极影响和不确定性。中方将密切关注欧方后续动向，并保留采取一切必要措施的权利。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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