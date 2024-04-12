新华社北京4月12日电 题：加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展——证监会党委书记、主席吴清就贯彻落实资本市场第三个“国九条”接受专访

新华社记者刘慧、刘羽佳

日前，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。这次出台的意见共9个部分，是资本市场第三个“国九条”。证监会党委书记、主席吴清12日就贯彻落实该意见接受记者专访。

又时隔10年国务院再次出台资本市场指导性文件

问：请问如何理解意见出台的重要意义？

答：这次国务院出台的意见深入贯彻习近平总书记关于资本市场的重要指示精神，落实中央金融工作会议部署，是继2004年、2014年两个“国九条”之后，又时隔10年，国务院再次出台的资本市场指导性文件，充分体现了党中央、国务院对资本市场的高度重视和殷切期望。

与前两个“国九条”相比，本次出台的意见主要有这么几个特点：一是充分体现资本市场的政治性、人民性。强调要坚持和加强党对资本市场工作的全面领导，坚持以人民为中心的价值取向，更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益。二是充分体现强监管、防风险、促高质量发展的主线。要坚持稳为基调，强本强基，严监严管，以资本市场自身的高质量发展更好服务经济社会高质量发展的大局。三是充分体现目标导向、问题导向。特别是针对去年8月以来股市波动暴露出的制度机制、监管执法等方面的突出问题，及时补短板、强弱项，回应投资者关切，推动解决资本市场长期积累的深层次矛盾，加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

意见设定的资本市场发展目标层层递进

问：如何理解意见提出的未来一个时期资本市场发展目标？

答：党的二十大明确提出，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中央金融工作会议上提出了加快建设金融强国的奋斗目标。强大的资本市场是现代经济的标配。推动资本市场高质量发展，有利于促进科技、产业和资本高水平循环，完善现代化产业体系，推动发展新质生产力；有利于丰富金融产品和服务，创造更多增加居民财产性收入的机会；也有利于发展股权融资，优化融资结构，完善中国特色现代金融体系。

新“国九条”聚焦中国式现代化这个中心，锚定金融强国建设这一奋斗目标，分阶段提出了未来5年、2035年和本世纪中叶资本市场发展目标，从投资者保护、上市公司质量、行业机构发展、监管能力和治理体系建设等方面，勾画了发展蓝图。我们理解，这一系列发展目标是系统全面的，也是层层递进的，必须坚持市场化法治化改革方向不动摇，尊重规律、尊重规则，一步一个脚印抓落实，久久为功，坚定不移把蓝图变成现实。

意见落实将形成“1+N”政策体系

问：证监会将如何系统化推进落实意见提出的各项政策举措？

答：新“国九条”坚持系统思维、远近结合、综合施策，与证监会会同相关方面组织实施的落实安排，共同形成“1+N”政策体系。“1”就是意见本身，“N”就是若干配套制度规则。上个月，我们已经发布了严把发行上市准入关、加强上市公司持续监管等4个配套政策文件。今天还将发布加强退市监管的配套政策文件，并对6项具体制度规则公开征求意见，交易所也有一批自律规则同步征求意见。下一步，我们还将在深入调研基础上，研究制定促进资本市场长远发展的改革举措。

综合来看，“1+N”政策体系的主线就是强监管、防风险、促高质量发展。这是一个相辅相成的有机整体，必须一体推进，系统落实。

在强监管方面，我们将构建全方位、立体化资本市场监管体系，全面落实监管“长牙带刺”、有棱有角。上市公司监管要突出全链条监管和提升上市公司投资价值，围绕严把上市关、严格持续监管、加大退市监管力度3个方面持续发力。机构监管要推动回归本源，做优做强，进一步压实“看门人”责任，引导证券期货基金等各类行业机构端正经营理念，提升合规水平、专业服务能力和核心竞争力。积极培育理性投资、价值投资、长期投资理念和健康的投资文化。交易监管要促进公平高效，规范各类主体和资金的交易行为，严厉打击扰乱市场的违法违规行为，维护公开公平公正的秩序。

在防范风险方面，我们将从维护市场平稳运行、防范化解重点领域风险、健全预期管理机制、统筹开放与安全等方面提出一系列机制安排和政策举措。特别是要增强资本市场内在稳定性，完善风险监测处置机制，着力稳信心、稳预期。

在推动高质量发展方面，我们将认真落实中央金融工作会议提出的做好金融五篇大文章的要求，进一步完善多层次资本市场体系，增强资本市场制度的适应性、包容性，促进资本形成，更好服务新产业新业态新技术等创新，有效促进新质生产力发展。当前，我们正在结合开展资本市场改革综合评估，广泛听取各方面的意见建议，研究完善相关制度规则，推动股票发行注册制等重要制度改革持续深化。

形成共建共治共享的资本市场有效治理

问：推动资本市场高质量发展离不开各方的合力，意见在这方面有哪些安排？

答：资本市场参与主体众多、运行机理复杂。一个好的市场生态中，机构投资者和个人投资者共生共长、长线短线各类资金各得其所、发行人投资人相互成就、市场各参与方归位尽责、监管与市场良性互动。这需要各相关方面一道，共同把握好投融资、一二级市场、入口与出口、场内与场外等各类均衡关系，形成共建共治共享的资本市场有效治理。

新“国九条”对其中很多重点内容都做了安排。比如，推动中长期资金入市，既强调大力发展权益类公募基金这个“基本盘”，又着眼于营造引得进、留得住、发展得好的政策环境，推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金入市，分类作出部署。再比如，意见强调加强法治，围绕大幅提升资本市场违法违规成本，完善行政、刑事、民事立体化追责体系，提出了不少硬措施。我们相信，只要持之以恒抓下去，资本市场一定会更加海晏河清。还比如，意见对深化央地和部际协调联动等方面提出了要求。我们将继续加强与各方面的工作协同，促进形成推动资本市场高质量发展的强大合力。

打造政治过硬、能力过硬、作风过硬监管铁军

问：意见对加强证监会自身建设提出了要求，证监会也发布了相关文件。请问在这方面有何具体措施？

答：打铁必须自身硬。新“国九条”对加强监管队伍自身建设提出了明确要求，我们也已作出布置。我们将更加突出加强政治建设，持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入推进全面从严治党，以刀刃向内的决心全面贯彻严监管严管理的要求，以自身建设的全面从严，带动监管工作全面从严。加强与驻会纪检监察组协调联动，扎实推进中央巡视整改，聚焦铲除腐败问题产生的土壤条件，一体推进“不敢腐不能腐不想腐”。对于各方面都很关注的政商“旋转门”、逃逸式辞职等突出问题，我们已经出台了20多项措施，从业务端和管理端综合施策，在这方面还将深化专项治理，一抓到底，决不姑息。总之，我们将着力打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的监管铁军，为强监管、防风险、推动资本市场高质量发展提供坚强保障。

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经