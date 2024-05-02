原标题：“东数西算”工程建设忙

5月1日，工人在中国农业银行内蒙古数据中心项目工地作业。

目前，由中建三局承建的中国农业银行内蒙古数据中心项目正抓紧施工。中国农业银行内蒙古数据中心项目位于内蒙古和林格尔新区，是“东数西算”工程和林格尔数据中心集群的重大工程之一，计划于今年底完成建设。

新华社记者 刘磊 摄

5月1日，工人在中国农业银行内蒙古数据中心项目工地作业。

目前，由中建三局承建的中国农业银行内蒙古数据中心项目正抓紧施工。中国农业银行内蒙古数据中心项目位于内蒙古和林格尔新区，是“东数西算”工程和林格尔数据中心集群的重大工程之一，计划于今年底完成建设。

新华社记者 刘磊 摄

5月1日，工人在中国农业银行内蒙古数据中心项目工地作业。

目前，由中建三局承建的中国农业银行内蒙古数据中心项目正抓紧施工。中国农业银行内蒙古数据中心项目位于内蒙古和林格尔新区，是“东数西算”工程和林格尔数据中心集群的重大工程之一，计划于今年底完成建设。

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(责编：孙红丽、杨迪)

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