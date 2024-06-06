5G商用五年“加速跑”：直接带动经济总产出约5.6万亿元
人民网北京6月6日电 （方经纶）今年是我国5G商用的第五年。自2019年6月6日正式发放5G商用牌照以来，我国坚持“适度超前、以建促用”，扎实推进5G“建、用、研”协同发展，打出了5G发展“组合拳”，跑出了5G发展“加速度”。
在6日举办的2024移动通信高质量发展论坛上，工业和信息化部总工程师赵志国介绍，据中国信息通信研究院测算，5G商用五年来，5G直接带动经济总产出约5.6万亿元，间接带动总产出约14万亿元，有力促进了经济社会高质量发展。
赵志国表示，我国5G商用发展具备四个特点——
一是广覆盖，网络基础设施全球领先。截至2024年4月底，我国累计建成5G基站374.8万个，每万人拥有5G基站数超26个，5G网络从“县县通”向“村村通”持续迈进。超90%的5G基站实现共建共享，5G基站能耗较商用初期下降20%。建成5G行业专网超过3万个。
二是促创新，关键核心技术不断突破。5G标准必要专利声明量全球占比超42%，积极为国际标准贡献中国智慧。5G轻量化、定制化基站等实现商用部署，5G工业网关、巡检机器人等一批新型终端成功研发并得到应用。
三是深赋能，数实融合应用成效凸显。5G在采矿业、电力、医疗等重点行业实现规模复制，工业领域5G应用逐步从外围环节向研发设计、生产制造等核心环节深入，探索出5G+AI质检等高价值应用场景和解决方案。云直播、云旅游等新应用新模式不断涌现，我国用户月均使用移动流量达到17.8GB，是2019年的2.3倍。
四是筑屏障，安全保障体系持续完善。统筹发展与安全，打造国家级5G安全测评中心，助力我国5G设备企业“走出去”。面向5G应用安全痛点难点问题，组织开展“揭榜挂帅”，丰富安全产品供给。发布《5G安全报告》，引导产业各方积极应对5G安全问题。
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