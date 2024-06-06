新华社北京6月6日电（记者谢希瑶）我国推动消费品以旧换新各项工作进展顺利，相关政策效果逐步显现。截至目前，汽车报废更新补贴申请量已突破4万份，呈现加快增长态势。

这是记者6日从商务部举行的例行新闻发布会上了解到的。商务部新闻发言人何亚东在会上介绍，商务部会同相关部门出台《推动消费品以旧换新行动方案》《汽车以旧换新补贴实施细则》以来，各项工作进展顺利、开局良好，政策效果逐步显现。

具体来看，以汽车以旧换新为例，从4月27日商务部汽车以旧换新信息平台收到全国第1份汽车报废更新补贴申请，到申请量突破1万份，用了25天；从第1万份申请到第2万份申请，用了7天；从第2万份申请再到第3万份申请，仅用了4天。

从汽车、家电等产品的销售来看，5月份，全国乘用车零售量约168.5万辆，环比增长约10%，其中新能源汽车零售量约79万辆，占乘用车总体零售量的比重达47%；报废机动车回收量57.7万辆，同比增长48.9%，环比增长16.2%。1至5月，主要电商平台家电以旧换新销售额同比增长81.8%。

下一步，商务部将会同相关部门坚持“政策+活动”双轮驱动、协同发力，以更大力度、更高标准抓好工作落实，推动消费品以旧换新取得更多新成效。

(责编：卫嘉、白宇)

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