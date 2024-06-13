6月13日，中信银行联合海南国际经济发展局在海口成功举办“自贸全球 有信天下”——“企航自贸港”中信银行战略客户高端论坛。中信银行党委书记、董事长方合英出席论坛并致辞，中信银行党委委员、副行长吕天贵，党委委员贺劲松，业务总监陆金根，总分行相关负责人出席论坛。中共海南省委金融委员会办公室、海南国际经济发展局、海口市人民政府、全国各行业企业代表等近100人受邀现场参加论坛。

方合英在致辞中表示，中信银行将继续紧跟国家高水平对外开放战略，围绕打造“领先的外汇服务银行”，以外汇服务全面变革和先行先试为主线，全面构建创新能力一流、客户体验一流、市场口碑一流的外汇服务体系，为企业全球一体化布局提供助力。

中共海南省委金融委员会办公室副主任高润恒表示，以海南为窗口，更高水平的对开外放将释放更多的发展潜力，希望中信银行充分发挥金融“国家队”主力军的作用，助推海南自贸港高质量发展。

海南国际经济发展局局长唐华表示，借助海南自贸港更自由便利的要素流动、更优惠的税收政策、更低的生产成本等优势，中国企业正在通过海南走向全球，全球企业通过海南进入中国大市场。企航自贸港一站式服务平台汇集各类政务服务、招商服务和专业服务，全方位助力中国企业和海外企业从海南“启航”。

会上，与会代表立足双循环发展格局，结合贸易开放政策，对海南经济形势和自贸港发展战略进行了探讨和展望。中共海南省委金融委员会办公室、海南国际经济发展局、海口市人民政府等机构对自贸港招商引资、金融创新政策进行了讲解；中信银行国际业务资深专家对跨境金融服务方案及“多功能自由账户服务”进行了介绍。中信建投证券智库专家对全球重点市场的产业需求进行了解读。会场气氛热烈，企业代表们纷纷表示，政府有引导政策，企业有发展信心，中信银行有服务能力，三方携手共赢，必将推动高质量发展再上新台阶。

据介绍，本次论坛是5月6日人民银行出台的海南自贸港多功能自由贸易账户业务新政正式生效落地后，中信银行作出的一次积极回应。一直以来，中信银行坚持政策领航，致力于推动中资企业“走出去”，积极参与海南自贸港建设，全面深化和引领相关国际合作。

面向未来，中信银行将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，以打造“领先的财富管理银行、领先的综合融资银行、领先的交易结算银行、领先的外汇服务银行、领先的数字化银行”为发展方向，强化高质量金融服务，坚定不移走好中国特色金融发展之路。

(责编：董童、李源)

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