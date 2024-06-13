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我爱我家积极参与“2024年毕业季租房服务进校园”

2024年06月13日11:13 | 来源：央广网
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原标题：助力安居，履行责任丨我爱我家积极参与“2024年毕业季租房服务进校园”

又是一年毕业季，大量高校毕业生初入社会，租房成为他们首选的居住方式。为帮助毕业生减轻租房压力，更好地实现从校园到社会的过渡，6月12日，北京市“2024年毕业季租房服务进校园”系列活动在清华大学正式启动。我爱我家作为住房租赁头部企业积极参与其中，充分发挥党建引领作用，以优质服务、优惠政策助力高校毕业生“住有所居”，让租房变得省心、放心。

“押0付1”“服务费6折”减轻毕业生租房压力

根据教育部、人力资源社会保障部公布的数据，2024年全国普通高校毕业生规模预计达1179万人，同比增加21万人，创历史新高。为了更好地服务即将步入社会的毕业生，北京市住建委联合团市委、市学联、北京房地产中介行业协会、市律师协会举办第六届“毕业季租房服务进校园”系列活动。本次活动面向北京市高校应届毕业生及2023年离校未就业、异地来京就业等毕业生群体，为他们提供适配房源、多项优惠措施及服务。

对于初次租房的毕业生们来说，要考虑通勤时间、生活交通配套，再加上刚入职场预算有限，要找到心仪的房子的确不是件容易的事。为了助力毕业生租有所居，活动主办方组织全市20家租赁机构共同参与，推动“行业+高校”“毕业+生活”的租房服务对接合作长效化机制，保障广大应届毕业生住有所居。

我爱我家作为行业头部企业积极参与并精选上万套优质租赁房源，特别考虑到大学毕业生资金压力较大的痛点，提供最大力度优惠让利高校毕业生：普租“月付+佣金6折”；相寓整租、分租“押0付1”，同时覆盖群体还可参与“毕业租房选我爱我家”活动，将有机会抽取2万张租房津贴券、免前三个月租金、最高可抵1万元奖券的福利。

发挥党建引领作用，为大学毕业生排忧解难

我爱我家将党建引领与租房服务创新结合，以党建为引领、团建赋能。业务为支撑，号召党支部发挥核心作用。在今年的毕业季租房服务进校园活动中，党员、团员率先垂范，带领广大经纪人为大学毕业生排忧解难，积极参与惠民租房活动。

在活动现场，我爱我家专门设置了党员服务岗，党员、团员以饱满的热情，耐心解答毕业生们的疑问，详细介绍优惠政策，并普及住房租赁安全知识。他们的专业与热情，赢得了毕业生们的一致好评。

我爱我家的企业代表在启动仪式现场宣读了《承诺书》，做出了践行优惠承诺、确保房源真实、保证租金稳定、收费明码标价、规范经营行为五大承诺，为毕业生租房保驾护航。

“双人通勤租房”新功能助力毕业生合租找房

我爱我家深耕房屋租赁业务20多年，始终以客户为中心，不断洞察消费者需求，以改善服务体验为目标，创新迭代产品功能与服务，持续为用户创造价值。

调研显示，00后选择合租的比例达54%，应届毕业生群体中43%愿意和同学合租。两个人通常在不同的地点上班，对通勤时间和交通工具的偏好也各不相同，如何兼顾双方需求，找到最优的解决方案，也是毕业生租房时面临的难题之一。

基于以上痛点，相寓利用“AI算法+海量房源大数据”，推出“双人通勤租房”新功能，只需设置两人的通勤地点、交通方式和时间要求，平台可一键生成满足条件的房源列表，可帮助消费者快速、准确地找到合适住所，获得高效、便捷、极致的找房新体验。这一功能不仅大大提高了找房效率，还为毕业生们提供了更加精准、便捷的租房体验。

以实际行动激发每个人、每个家庭、每个城市关于“家”的更美好向往。我爱我家有关负责人表示，我们深知，住房是民生之要，特别是对于刚刚步入社会的年轻人来说，一个温馨、舒适的住所是他们融入城市、实现梦想的起点。我们愿意做他们踏入社会的第一块支撑板，这是我们基于“家”的情怀对年轻人发展的坚定支持，也是我们积极履行社会责任、回馈社会的必然选择。

(责编：董童、李源)
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