原标题：国泰航空将开办往来香港与利雅得直航航班

国泰航空将于10月28日起开办香港往来沙特阿拉伯首都及金融中心利雅得的直航客运航班，进一步加强香港与“一带一路”共建国家的联通、贸易及文化交流。航线启动签署仪式6月6日在香港举行。

当日，在香港特区政府运输及物流局局长林世雄、沙特阿拉伯驻香港总领事Hamad Aljebreen、国泰集团行政总裁林绍波、沙特空中互联联通计划行政总裁 Majid Khan等人的见证下，协议由国泰顾客及商务总裁刘凯诗及沙特空中互联联通计划航空发展副总裁Rashed Alshammari代表签署。

林世雄表示，双方签署的合作协议，标志着香港与沙特阿拉伯近20年的航空方面合作踏上新里程。特区政府致力提升往来现有主要航线及“一带一路”共建地区的航班服务。国泰航空开通往返香港与利雅得的航线，将扩大香港的航空网络，加强香港与中东地区的航班联系，进一步巩固香港作为国际航空枢纽的地位。

Hamad Aljebreen表示，新航线的开通将提升沙特阿拉伯与香港的关系，为双方搭建沟通和合作桥梁，加强经济、旅游和文化领域的交流，促进两地在不同范畴更广泛地合作，吸引更多资金、投资机遇及游客到访两地，实现沙特阿拉伯的2030年愿景目标，也推动“一带一路”倡议。

国泰集团行政总裁林绍波表示，新航线的开通将进一步加强国泰航空在中东的网络，并提升香港与这一重要地区的联系。作为植根香港的航空公司，国泰航空一直致力为香港、中国内地与世界各地提供互联互通的网络。国泰航空坚定支持“一带一路”倡议，并已于14个共建国家共21个航点提供航班服务。

据悉，每周三班由香港往返利雅得的国泰航班将由空中巴士 A350-900客机营运，备有商务客舱、特选经济客舱及经济客舱，供乘客选择。（记者 韩星童）

(责编：董童、李源)

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