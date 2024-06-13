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水利部针对8省启动干旱防御Ⅳ级应急响应

2024年06月13日15:09 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （欧阳易佳）据水利部消息，5月以来，华北、黄淮、江淮等地部分地区降水偏少，加之近期高温天气，一些地区出现待播耕地缺墒和已播作物受旱情况。预计未来10天该区域仍维持高温少雨天气，旱情可能持续或进一步发展。

中国气象局预计，6月13日至15日，华北大部、黄淮、陕西中北部、山西中南部、苏皖北部、湖北北部以及内蒙古西部和东南部、新疆南疆盆地等地有高温天气，其中，河北中南部、山东西北部、河南中北部等地部分地区可达40至42℃以上。根据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部决定于6月12日14时起针对河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、陕西和甘肃省启动干旱防御Ⅳ级应急响应。

6月12日，水利部发布干旱蓝色预警，指导相关地区精准范围、精准对象、精准时段、精准措施，密切关注旱情变化，滚动会商研判，强化供用水形势分析，科学精准调度流域骨干水工程，加强黄河干流抗旱水量调度，发挥大中型灌区抗旱主力作用，因地制宜采取应急调水、打井取水等措施，全力保障灌溉用水，确保群众饮水安全以及规模化养殖和大牲畜用水安全。

(责编：王仁宏、高雷)
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