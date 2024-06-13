近日，交银理财党委举办党纪学习教育专题读书班。全体学员通过专题辅导、个人自学、集体研讨、分组研讨、中心组学习等方式，深入学习贯彻修订后的《中国共产党纪律处分条例》。党委班子成员围绕“做好‘五篇大文章’”“做好国有金融企业思想政治工作”“严明政治纪律和政治规矩”等主题，结合分管工作分享了参加党纪学习教育的体会和认识。

开班式上，公司党委书记、董事长张宏良作动员讲话，强调要严明政治纪律和政治规矩，深刻认识开展党纪学习教育的重要意义；要准确把握金融工作的政治性人民性，以党纪学习教育推动解决公司高质量发展中的突出问题；要找准结合点，推动公司党纪学习教育走深走实见行见效。

读书班期间，参训学员围绕“如何强化纪律和规矩意识，养成纪律自觉，教育引导广大党员干部，特别是领导干部严格按党章标准要求自己，知边界、知底线，把他律转化为内在追求”“如何贯彻落实党中央重大决策部署，抓好党纪学习教育，树立正确的经营观、业绩观、风险观，以抓好巡视、审计整改推动做好‘五篇大文章’，实现公司高质量发展”等主题，进行了2场分组研讨。围绕“强化纪律和规矩意识， 坚决贯彻落实党中央决策部署，推动高质量发展”开展党委理论中心组学习。高级专家，部分部门主要负责人结合研讨成果和实际工作，交流学习心得。读书班期间，交银理财党委还组织观看了警示教育片《扣好廉洁从政第一粒扣子》《激浊扬清》，进一步强化纪律意识。

结业式上，张宏良强调，要坚持党中央对金融工作的集中统一领导，坚定不移走中国特色金融发展之路；要切实以实际行动深入践行金融工作的政治性、人民性，在服务“国之大者”中展现新担当。

(责编：曹淼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经