人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技>>企业党建

交银理财举办党纪学习教育专题读书班

2024年06月13日15:28 | 来源：人民网
小字号

近日，交银理财党委举办党纪学习教育专题读书班。全体学员通过专题辅导、个人自学、集体研讨、分组研讨、中心组学习等方式，深入学习贯彻修订后的《中国共产党纪律处分条例》。党委班子成员围绕“做好‘五篇大文章’”“做好国有金融企业思想政治工作”“严明政治纪律和政治规矩”等主题，结合分管工作分享了参加党纪学习教育的体会和认识。

开班式上，公司党委书记、董事长张宏良作动员讲话，强调要严明政治纪律和政治规矩，深刻认识开展党纪学习教育的重要意义；要准确把握金融工作的政治性人民性，以党纪学习教育推动解决公司高质量发展中的突出问题；要找准结合点，推动公司党纪学习教育走深走实见行见效。

读书班期间，参训学员围绕“如何强化纪律和规矩意识，养成纪律自觉，教育引导广大党员干部，特别是领导干部严格按党章标准要求自己，知边界、知底线，把他律转化为内在追求”“如何贯彻落实党中央重大决策部署，抓好党纪学习教育，树立正确的经营观、业绩观、风险观，以抓好巡视、审计整改推动做好‘五篇大文章’，实现公司高质量发展”等主题，进行了2场分组研讨。围绕“强化纪律和规矩意识， 坚决贯彻落实党中央决策部署，推动高质量发展”开展党委理论中心组学习。高级专家，部分部门主要负责人结合研讨成果和实际工作，交流学习心得。读书班期间，交银理财党委还组织观看了警示教育片《扣好廉洁从政第一粒扣子》《激浊扬清》，进一步强化纪律意识。

结业式上，张宏良强调，要坚持党中央对金融工作的集中统一领导，坚定不移走中国特色金融发展之路；要切实以实际行动深入践行金融工作的政治性、人民性，在服务“国之大者”中展现新担当。

(责编：曹淼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
深中通道项目建设进入最后冲刺阶段
　　人民网北京6月13日电 （记者王连香）近日，粤港澳大湾区关键交通枢纽深中通道项目建设进入最后冲刺阶段，预计6月底具备通车条件。深中通道建成后，珠江口两岸的中山和深圳之间的车程，将从原来的2个小时缩短至30分钟以内。…
人民银行：加快推动存量商品房去库存
　　人民网北京6月13日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，6月12日，中国人民银行召开保障性住房再贷款工作推进会，调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验，部署保障性住房再贷款推进工作。 会议指出，房地产业发展关系人民群众切实利益，关系经济运行和金融稳定大局。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部