人民网“行进中国”调研采访团

中国河南，新能源车企工厂，马来西亚小伙试驾了一款新能源汽车。他说，在吉隆坡，常常能看到中国的新能源汽车，“噪音低、提速快，以后买车，这会是我的首选”。

美国加利福尼亚，2024年世界农业博览会，多国经销商被一款来自中国的农业无人车吸引。这款无人车能根据果树高度调整喷洒角度，节药节能。一位墨西哥农场主此前购买两台，展会现场又下了订单。

“中国智造”畅销海外。2023年，中国电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池等“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关；光伏组件产量连续16年位居全球首位；全球动力电池装机量前十企业中，中国企业占据六席，市场份额超60%……

“中国智造”为什么行？人民网“行进中国”大型融媒体系列调研行前往多地，解码其中关键词。

关键词一：科技成果转化

以“新三样”为代表的“中国智造”畅销海外离不开创新驱动。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提出，发挥我国超大规模市场引领作用，加强创新资源统筹和力量组织，推动科技创新和产业创新融合发展。

在武汉和西安，调研采访团走进多所高校和实验室，见证了研发成果如何走出实验室，跃上生产线，迈向大市场。

光谷实验室，一块十几英寸的面板上，数千颗“小光珠”整齐列队，根据显示效果需求排列组合——这是华引芯（武汉）科技有限公司自主研发的NCSP白光Mini-LED背光源，可用于车载显示屏。它亮度足、功耗低，能更好地应对高温、高湿环境，已实现量产。

5年前，这项技术还“躺”在华中科技大学团队的理论性研究论文中。市场出现需求，华中科技大学进行原始创新，光谷实验室将成果进行初步转化并验证可行性，企业落地应用——产学研就此融合。

西北工业大学翱翔众创空间，一支学生创新创业团队热烈讨论着一项技术的革新。此前，他们设计的《自主可控飞行器优化设计工业软件》获得中国国际大学生创新大赛高教主赛道金奖。在这里，“金点子”有望得到进一步孵化。

工大翱翔众创空间，师生正在交流。人民网记者 翁奇羽摄

作为该校国家大学科技园“创业苗圃+众创空间+孵化器+加速器+产业园区”全链条孵化载体的重要部分，工大翱翔众创空间为学生创新创业团队和初创企业提供孵化服务，目前已培育学生团队105个，注册学生企业13家，累计融资超1亿元。

关键词二：超大规模市场

“依托国内市场巨大需求，我们实现规模化生产，有效降低单位成本，提高了价格竞争力，同时不断进行技术研发和产品创新。”在西安，调研采访团看到一群认真“玩电”的人。

领充创享新能源科技有限公司（以下简称领充新能源）实验室，工程师们专注为新能源汽车提供补能服务，研发的产品远销20余个国家和地区。2024年欧洲杯场外，就有其助力德国重点城市建设的新能源汽车充电站。

领充新能源大功率实验室。人民网记者 翁奇羽摄

14亿多人口，4亿多中等收入群体，全球第二大消费市场，第一大网络零售市场，中国是世界上最有潜力的超大规模市场。领充新能源营销副总裁曾庆颖说，其产品在海外的优秀表现，离不开国内市场的培育。

“既是重要消费端，也是关键生产端。”国家发展和改革委员会对外经济研究所副研究员原倩认为，中国新能源产业的国际竞争优势来自超大规模市场和完整产业体系的叠加，“形成了从材料研发到总装集成的全产业链集群，涵育了良好的产业生态”。

在常州，调研采访团通过一座城市，便领略到何为“世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家”。中国有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类。三级分类中，常州分别拥有37个、191个、605个。

作为“新能源之都”，常州汇集了3400多家新能源汽车产业链企业，基本形成产业闭环。其中，“灯塔工厂”江苏时代新能源科技有限公司2023年生产了全球7%的动力电池。

关键词三：绿色发展

“匈牙利2020年通过《气候法》，承诺到2050年实现碳中和。中国企业的参与对实现这一目标非常重要。”一位匈牙利前外交与对外经济部官员说，“在绿色能源储存等领域，中国企业提供了质优价廉的方案，也提供了大量新工作岗位”。

国际可再生能源署发布的《可再生能源发电能力统计2024》显示，2023年全球可再生能源发电能力创新高，但这一增长在全球分布并不均衡，许多国家仍无法从能源转型中获益。

“技术在全球流通越慢，普及率越低，绿色转型进程就越慢。”中国能源研究会学术顾问周大地认为，能为绿色转型提供具有技术和成本双重优势的方案，是中国企业、产品被多国选择重要原因。

国际可再生能源署测算，为实现《巴黎协定》目标，2030年全球光伏累计装机量需超过5400GW，是2023年全球累计装机量的近4倍、2023年中国累计装机量的约9倍。

“中国新能源产业拥有全产业链优势，丰富了全球供给，是应对全球气候变化的重要力量。”对外经济贸易大学国际发展合作学院院长王波表示，从全球减排目标看，新能源产品的需求将持续扩大。

“许多国家和地区对新能源车充电桩的需求不断扩大。”领充新能源营销副总裁曾庆颖说，国外不少企业通过合作，借中国技术在本土花开，“如意大利某企业，本身没有充电桩的研发与生产业务，凭借领充的产品与其自有的渠道，获得了当地市场广泛认可”。

货轮正在天津港“七彩码头”装卸货物。人民网 彭昱凯摄

盛夏，天津港“七彩码头”，满载货物的巨轮停靠岸边进行装卸，作业现场却空无一人，只见自动化单小车岸桥吊起集装箱，人工智能运输机器人来回穿梭；不远处，悠悠转动的风车助力码头实现着运营全过程零碳排放……在中国，与世界连接的窗口也是“智慧”的。（赵艳红 黄钰 陈叶欣 实习生杨益婷）

(责编：罗知之、高雷)

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