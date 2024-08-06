人民网记者 杜燕飞

甘肃瓜州，全球首个“双塔一机”光热储能电站主体工程进入调试阶段；黄河上游，羊曲水电站发电机组总装进入冲刺阶段……今年以来，一大批清洁能源工程项目建设稳步推进，为加快能源绿色转型提供支撑，助力经济持续回升向好。

国家能源局数据显示，今年上半年，全国能源投资保持较快增长态势，全国能源重点项目完成投资额超过1.2万亿元，同比增长17.7%。东部、中部、西部地区完成投资同比分别增长26.8%、20.8%、10.7%。

非化石能源发电投资增势良好。在山东，石岛湾核电扩建一期工程1号机组开工建设。该项目采用我国自主三代核电技术“华龙一号”，规划建设4台百万千瓦级压水堆核电机组，总装机容量480万千瓦。此次开工建设的是一期工程2台机组，计划于2029年建成投产，每年将为山东提供清洁电量约200亿千瓦时。

新型储能投资保持较快增长。在青海，全国单体容量最大共享储能电站——托格若格共享储能电站日前全容量并网。项目总建设规模27万千瓦，配套容量为108万千瓦时，每年能源提供清洁能源约3亿千瓦时，提升区域电力系统调峰能力和源网荷储协同调度灵活性，提高电网稳定性，促进新能源规模化开发和利用，推动区域能源结构优化。

能源安全保障投资持续扩大。日前，金沙江上游至湖北特高压直流输电工程正在建设，建成后每年可向华中地区输送电量近400亿千瓦时；甘肃至浙江±800千伏特高压直流输电工程开工建设，工程投运后每年可向浙江输送电量超过360亿千瓦时，其中绿电占比超过50%……大型新能源外送通道有序布局，为大规模新能源消纳、电网安全运行和电力稳定供应奠定基础。

数据显示，今年上半年，太阳能发电、陆上风电共完成投资额约4300亿元，分布式光伏投资同比增长76.2%，抽水蓄能投资增速较去年同期增加30.4个百分点，在建核电项目投资平稳释放，新开工核电项目逐步形成有效投资。

国家发改委副主任赵辰昕日前在国新办举行的新闻发布会上表示，下一步，国家发改委将会同有关方面，以改革创新持续增强投资活力。一方面，充分发挥政府投资带动放大效应。国家发改委将建立政府投资支持基础性、公益性、长远性重大项目建设的长效机制，统筹用好各类政府投资，重点引导各方加快培育发展新动能。另一方面，有效调动民间投资积极性。国家发改委将完善激发社会资本投资活力和促进投资落地机制，推动形成市场主导的有效投资内生增长机制。总之，要把当前投资平稳增长、结构优化、质效提高的良好态势保持住，不断发挥有效投资的关键作用，推动高质量发展。

“重大能源工程是夯实、巩固经济基本盘的重要着力点。”厦门大学中国经济研究中心教授孙传旺在接受人民网记者采访时表示，加快重大能源工程建成投产，不仅有利于推动重点领域投资平稳增长，促进稳投资、稳增长，而且可以在补齐民生短板之际，带动能源上下游行业发展，助力群众就业增收，实现稳就业、惠民生，为经济发展注入强劲动力。

(责编：乔业琼、高雷)

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