原标题：科技小院和教授工作站挂牌 农业银行在河北武强县推出定点帮扶新模式

近日，农业银行定点帮扶的河北武强县与中国农业大学共建的科技小院和教授工作站在南平都村挂牌成立。这是农业银行促进城乡要素双向流动的创新举措，以“融资+融智”助力乡村全面振兴。

近年来，河北武强县大力发展品牌农业、绿色农业，但科技水平不足、专业人才缺乏等现实条件制约了农业产业化进程。坚持问题导向，农业银行牵线搭桥，推出“村合作社+农业银行+保险公司+科技小院”帮扶模式，推动资金、技术、人才等要素向乡村流动。

据介绍，科技小院是集科技创新、社会服务、人才培养于一体的平台，依托中国农业大学先进技术和研发能力，在水肥管理、土壤改良、种质资源等领域，推进农业科技成果供需对接。为更好发挥科技小院作用，农业银行派驻定点帮扶干部深入田间地头，广泛征求群众意见，按照“种得好、卖得了”目标，在高等学校基础上，还引入农业企业和保险公司等多方社会力量参与。

该模式的各参与主体定位明确、资源互通、优势互补。村合作社确定种植品种和面积，农业银行协调公司开展农产品销售并提供惠农贷款支持，保险公司提供专属保险产品应对市场风险，科技小院提供种植技术指导。全链条保障有助于调动农户生产积极性，解决产量、销路、市场价格等方面问题，促进村集体和村民“双”增收。目前，村合作社计划首批种植西兰花100亩，经测算，每亩地年收入将提高近10倍。

农业银行将以建成科技小院和教授工作站为契机，不断创新服务模式，在河北武强县探索建设畜牧类科技小院、工业类科技小院，持续加大定点帮扶力度，以高质量金融服务助力乡村全面振兴。

(责编：董童、李源)

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