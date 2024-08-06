人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

多张中国“名片” 点亮世界遗产保护华夏之光

欧阳易佳
2024年08月06日17:54 | 来源：人民网
小字号

武夷山建立国家公园“管理局—管理站”两级管理体系；黄龙将濒危物种兰花的克隆繁殖研究作为旗舰科研项目；梵净山实施黔金丝猴拯救保护工程……世界文化和自然遗产是人类文明发展和自然演进的重要成果，党的十八大以来，我国持续加强世界遗产保护，自然遗产和双遗产的保护管理取得丰硕成果。

据国家林草局消息，日前，我国申报的巴丹吉林沙漠——沙山湖泊群、中国黄（渤）海候鸟栖息地（第二期）顺利通过遗产委员会评审，成功列入《世界遗产名录》。

至此，我国已拥有15项世界自然遗产、4项世界文化和自然双遗产，保持全球数量第一。在生态保护和可持续发展道路上，为世界呈现“中国精彩”。

国家林草局相关负责人表示，近年来，我国持续加大世界自然遗产及双遗产保护力度，依托国家公园、自然保护区、风景名胜区等自然保护地体系建设，不断建立健全保护管理制度体系，提升管理水平，较好地实现了遗产地的严格保护和永续利用。

《建立国家公园体制总体方案》《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》《国家公园空间布局方案》《国家级自然公园管理办法（试行）》……以国家公园为主体的自然保护地体系各项制度不断完善，为世界自然遗产和双遗产的保护提供了坚实的制度保障。

在云南香格里拉国家公园，三江并流遗产地内的滇金丝猴栖息地植被恢复和生态廊道修复项目，让公园内的植被多了，鸟类也多了；青海可可西里遗产地的完整性和保护管理状况，随着三江源国家公园建设的进行而得到进一步加强和完善，旗舰物种藏羚羊、野牦牛数量持续增长，分布范围不断扩大。

目前，我国世界自然遗产和双遗产面积达7.9万平方公里，涵盖了国家公园、自然保护区和各类自然公园等上百个自然保护地，实现了对重要自然生态系统和自然遗迹的有效保护。

《2020年世界遗产展望》显示，世界自然遗产和双遗产中，全球整体状况处于“好”或“较好”的比例为63%，中国则达89%；全球7%的遗产处于危急状况，中国无一例。

业内人士认为，这表明我国在世界自然遗产和双遗产的保护上不仅达到了国际标准，更明显超越了国际平均水平，保护成效显著。

黄山创新性地提出景点封闭轮休制度、有偿救援制度；四川大熊猫栖息地开展“企业+合作社+农户+基地”发展模式，积极探索遗产地内社区的可持续发展；泰山建设了“智慧泰山”综合保护管理体系……我国世界自然遗产保护与管理成绩突出，绿水青山，呈现别样精彩。

将资源保护与民生发展相结合，让世界自然遗产保护利用步入可持续发展的轨道。在中国南方喀斯特、中国丹霞以及云南三江并流等遗产地，各级政府基于当地特色，通过特许经营、利益共享、生态补偿、生活补助等多种方式惠及民众，在世界遗产保护和可持续旅游、强化遗产价值保护中实现了平衡。

上述负责人表示，下一步，我国将以全面推进国家公园为主体的自然保护地体系建设为契机，进一步提升自然遗产地的保护管理水平，助力美丽中国建设，继续履行好国际公约，加强国际合作，促进全球生态文明建设和文明交流互鉴，为构建人类命运共同体贡献中国智慧和中国力量。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“融券卖出量没有上限”等说法系造谣
　　人民网北京8月6日电 （记者黄盛）中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金融”）在8月5日发布声明表示，近日，个别自媒体称“转融通数据全是虚拟的，融券卖出的量实际上是根本没有上限的”，相关说法属于造谣。 中证金融表示，2023年下半年以来，证监会根据市场情况和投资者对融券转融券业务的关切，采取了一系列加强监管和逆周期调节的举措，并于今年7月10日依法批准中证金融暂停转融券业务。…
多措并举守护黑土地 筑牢粮食安全“压舱石”
　　民以食为天，粮稳天下安。保护黑土地，就是保护我们的“大粮仓”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部