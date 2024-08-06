新华社北京8月6日电 记者6日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部印发《关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见》，从持续优化高效开放统一的准入环境、积极营造健康公平有序的竞争环境、进一步打造规范透明可预期的监管环境、着力构建便捷可靠优质的服务环境等四方面提出系列举措，优化行业管理制度、方式、手段，推动信息通信行业高质量发展。

在持续优化高效开放统一的准入环境方面，意见提出对于涉及多类电信业务的新技术新应用，加强业务指导，优化审批流程，实现“一次性申请、一站式审批”，有序开展电信设备进网许可自检自证试点等。

在积极营造健康公平有序的竞争环境方面，意见提出健全市场公平竞争规则，加强基础电信市场竞争管理，建立校园电信市场等重点领域公平竞争状况监测、巡查和通报机制等。

在进一步打造规范透明可预期的监管环境方面，意见提出创新包容审慎监管方式，构建“以网管网”监管能力，严格规范行政监管执法等。

在着力构建便捷可靠优质的服务环境方面，意见明确畅通群众诉求反映直达通道，针对企业在办事过程中遇到的问题，加强数据分析研究，推动破解问题关口前移，实现解决一个诉求、优化一类服务。同时，加快推进电信业务线上办、异地办。

工业和信息化部有关负责人表示，将指导各地通信管理局完善辖区内优化营商环境工作机制，及时听取社会各界关于优化行业营商环境工作的意见建议，有序开展政策实施效果评估，不断提升行业管理的精准性、科学性、有效性。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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