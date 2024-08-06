新华社北京8月6日电（记者戴小河）国家发展改革委、国家能源局、国家数据局6日联合发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出开展9项专项行动，包括电力系统稳定保障行动、大规模高比例新能源外送攻坚行动、电动汽车充电设施网络拓展行动等。

国家能源局表示，加快构建新型电力系统意义重大，是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。

方案提出的9项行动包括电力系统稳定保障行动，将着力优化加强电网主网架、提升新型主体涉网性能、推进构网型技术应用、持续提升电能质量，为新型电力系统建设提供安全稳定保障；

大规模高比例新能源外送攻坚行动，将提高在运输电通道新能源电量占比、开展新增输电通道先进技术应用，依托先进的发电、调节、控制技术，实现大规模高比例新能源外送；

配电网高质量发展行动，将组织编制建设改造实施方案，健全配电网全过程管理，制定修订一批配电网标准，建立配电网发展指标评价体系，实现与源、荷、储的协调发展；

新一代煤电升级行动，将应用零碳或低碳燃料掺烧、碳捕集利用与封存等低碳煤电技术路线，促进煤电碳排放水平大幅下降；推动新一代煤电标准建设，重点完善系统设计及设备选型标准体系；

电动汽车充电设施网络拓展行动，将完善充电基础设施网络布局，加强电动汽车与电网融合互动，建立健全充电基础设施标准体系，加快推动电动汽车与能源转型融合发展。

此外，还将实施智慧化调度体系建设行动、新能源系统友好性能提升行动、电力系统调节能力优化行动、需求侧协同能力提升行动。

国家能源局表示，新型电力系统建设是一项系统性工程，需要源网荷储各环节统筹推进、电力行业各方面协同配合。省级能源主管部门、相关企业等承担新型电力系统建设具体任务的单位，要切实履行主体责任，结合职责做好各项工作，加强沟通协调，推动解决关键问题，保障各项任务扎实开展。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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