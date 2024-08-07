本报记者 汪文正

中国石油新疆油田公司王家沟油气储运中心施工人员在罐区加快施工保库容，有效保障油田生产后路畅通，助力新疆地区成品油、原油产业链平稳供应。图为施工人员在维修成品油储罐。

张 昀摄（人民视觉）

8月5日，2024年《财富》世界500强排行榜公布。榜单显示，今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为41万亿美元，相当于全球GDP的1/3。其中，上榜中国企业（含台湾地区企业）数量达133家。

500强企业经营状况改善

此次发布的世界500强企业榜单有何看点？

3家中企进入榜单前10名——分别是国家电网、中国石化、中国石油，分别位居第三名、第五名、第六名。据了解，这是国家电网连续第三年位居榜单第三位以及上榜的中国企业首位。按照国家规划，到2025年、2030年，中国非化石能源消费占比将分别达到20%、25%左右，国家电网无疑将在实现这一目标的过程中发挥关键作用。

企业经营状况进一步改善——榜单显示，今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为41万亿美元，比去年增长约0.1%。进入排行榜的门槛（最低销售收入）从309亿美元跃升至321亿美元。500家公司的资产总额、净资产总额及雇佣员工总数均达到《财富》世界500强从1995年统计以来的高峰。中国133家上榜公司2023年营收总额约11万亿美元，平均销售收入约830亿美元。

再看利润情况。榜单显示，世界500强企业整体利润重回增长轨道。2023年，世界500强企业净利润总额接近3万亿美元，较上年增长2.3%。3家中国公司进入利润榜前十，均为商业银行，分别是：中国工商银行、中国建设银行和中国农业银行，其中工商银行的利润超过514亿美元。

3家中国企业首次上榜

上榜中企经营发展有何亮点？据了解，此次《财富》世界500强排行榜一共有43家“新上榜和重新上榜”公司，包括奇瑞控股集团有限公司、杭州市实业投资集团有限公司、海亮集团有限公司、拼多多控股公司等多家中企。其中，奇瑞、杭实集团和拼多多为首次上榜。

值得注意的是，世界500强企业净资产收益率（ROE）最高的50家公司中，奇瑞以35%的净资产收益率位列第40位。此外，宁德时代、比亚迪、美的、紫金矿业等上榜中企也在净资产收益率这一指标上表现良好。

首次上榜的奇瑞，2021年至2023年销量接近翻一番，2024年上半年，奇瑞汽车销量超110万辆，同比增长48.4%。拼多多则在世界500强企业净资产收益率排名中位列第47位。业内人士评价，作为世界500强企业中的“新面孔”，拼多多通过深入理解下沉市场用户的需求，迅速在市场取得一席之地。

作为浙江省杭州市属国企，杭实集团聚焦低空经济持续发力，并设立低空经济产业投资基金，重点投向低空制造、低空视觉、低空物流、低空数据等领域，推动科技创新和产业创新深度融合。

中企在多个领域表现亮眼

业内人士分析，《财富》世界500强企业榜单能够较为准确地衡量全球企业体量，也是从侧面观察世界与区域经济的“晴雨表”，展示了中企在多个领域的发展成就。

具体看，中企在高技术领域表现亮眼。2024年，上榜的6家中国高技术企业的平均营业收入达581亿美元，平均盈利56亿美元。其中，华为在2023年的销售额近1000亿美元，盈利123亿美元。

在互联网领域，中企表现总体改善。在上榜的5家中国互联网企业中，阿里巴巴位列第70名，京东、腾讯和美团的排位均有提升。受益于中国互联网行业的回暖，美团成为榜单中排名提升最多的中国公司，排名跃升83名至第384位。

排在第47位的京东集团首次进入榜单前50名，成为榜单中最大的中国大陆民营企业。自2016年首次上榜世界500强以来，京东营业收入保持良性增长，通过完善供应链基础设施实现效率的不断优化，推动用户体验提升。截至2023年底，京东供应链基础设施资产规模达1538亿元；2017年以来，京东累计投入近1300亿元用于技术研发。

中企在汽车及汽车部件领域表现也较为突出。据了解，共有10家中国汽车及汽车部件企业进入2024年《财富》世界500强。其中，奇瑞以391亿美元的营业收入位列385位。比亚迪是排名提升最多的中国公司，营业收入从上年630亿美元增至851亿美元，比上年排位提升69位，位列143位。宁德时代继去年首次上榜后，今年营业收入从488亿美元增至566亿美元。吉利公司营业收入排名也提升40位，从604亿美元增至704亿美元。业内人士分析，相关企业正带动中国新能源汽车走向世界市场，成长为具有较强竞争力的全球一流企业。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经