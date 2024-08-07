王 珂 王馨玉

江西鹰潭贵溪市樟坪畲族乡位于大山深处，生态环境优越，该乡将畲乡文化与森林康养旅游结合起来，打造独具特色的畲乡文旅健康游，吸引了众多游客前来“打卡”体验。图为游客正与当地居民一起开心跳起竹竿舞。

周 欢 张维民摄影报道

习近平总书记强调，“积极推进文化和旅游深度融合发展”。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“健全文化和旅游深度融合发展体制机制。”暑期以来，各地各部门紧跟消费新趋势，举办特色文旅活动，推出旅游惠民措施，打造文旅消费新场景、新业态、新模式。

农文旅融合

乡村旅游看点多

“以前不知道，北方也能种植火龙果。”在天津武清区南蔡村镇天民田园火龙果种植大棚里，带孩子一起来体验采摘的游客李敏说。火龙果挂满枝头，长势喜人，不少游客一边采摘，一边拍照。天民田园与天津农科院等开展产学研合作，实现了园区四季蔬果不断。在这里，游客不仅可以看到水培蔬菜、高架草莓等田园景观，还能参加科普教育、农事体验、亲子活动等。每逢节假日，园区停满了来自天津和北京、河北等地的自驾车辆。

天民田园是天津推动农文旅融合发展的一个缩影。近年来，天津加快农文旅融合示范项目建设，创新精品民宿、书吧餐吧、非遗文创等业态，建设了一批“美丽庭院+特色民宿”，推动景区景点、精品民宿、农家美食、星空露营等乡村文旅要素连点成线、连线成面，更好发挥旅游在助力乡村全面振兴和满足人民美好生活需要等方面的作用。

旅游是个综合产业，涉及吃、住、行、游、购、娱等多个产业。各地区各部门注重发挥旅游业的综合功能，通过探索“旅游+”和“+旅游”等新模式，推动旅游业和农业、工业、教育等多个产业融合，打造旅游消费新业态、新场景、新模式，为暑期出游带来更多新选择。美团数据显示，7月前两周，全国文旅消费规模环比增幅超过20%。途家民宿数据显示，7月1日至31日，热门城市民宿预订量同比增长近三成，其中“亲子游”预订占比超六成，含“亲子”“儿童”标签的民宿预订量同比增长3倍。

更有文化味和趣味性的乡村旅游，成为暑期出游的亮点。体验农活、品尝美食、欣赏戏曲……在山东济宁梁山县大路口乡贾堌堆景区，农文旅融合给游客带来新体验。村子依托巷道、老树、特色民居等资源，打造旅游打卡新场景，推出垂钓、采摘等旅游项目和黄河鲤鱼等特色美食，开展陶艺文化体验、农事耕作、夜间露营等体验活动。暑期以来，该村接待游客量持续增长，有力带动村民增收。

去哪儿大数据显示，暑期四五线城市及下辖县酒店预订量涨幅较快，明显高于全国平均水平。去哪儿大数据研究院研究员蔡木子认为，随着旅游基础设施不断完善，乡村和县域旅游“小而美”，能够更好满足人们“求新求精”的出游需求。

有玩又有学，暑期研学游热度持续高涨。“能够有机会了解非遗文化，是一段难忘的体验。”在天津西青区杨柳青木版年画博物馆，前来研学旅游的初中生孙一帆说。在老师带领下，同学们观摩非遗传统技艺、欣赏优秀传统年画，还亲手体验制作年画纪念品的过程。

“研学旅游是推动文旅深度融合的有力抓手。”西青区文旅局相关负责人说，在发展研学旅游的过程中，西青区注重用好非遗资源，完善杨柳青木版年画传统工艺体验中心等非遗体验场所，开设手工制茶、年画印扇、扎染等10余项非遗技艺体验项目。在西青区旅游集散中心推出以运河、大院、民俗等文化为背景的沉浸式研学活动，开发出生动有趣的研学课程，让人们在旅途中感悟文化之美。

沉浸式互动

拓展体验新空间

走进河南洛阳洛邑古城景区，小桥流水，灯盏明耀，彩绸高悬。青石板路两侧的古建筑错落有致，不少游客穿着汉服拍照打卡。“穿着汉服逛古城，这种沉浸式的旅游体验很奇特。”来自湖南长沙的游客唐晓荷说。

水幕倾泻而下，微微溅起的水滴配合光影，让游客感觉仿佛置身水中……沉浸式数字光影演艺《寻迹洛神赋》，通过应用数字技术，让观众沉浸式体验传统文化的魅力。

旅游逐步成为越来越多百姓的日常消费，人们的需求更加追求个性化、多样化，更加注重深度体验。各地区各部门积极适应游客需求变化，加快互联网、大数据等技术在文旅领域的应用，推出更多沉浸式、体验式、互动式旅游新产品。

今年2月，文化和旅游部会同国家发展改革委、工业和信息化部推出了第一批42家智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目。这些项目依托传统旅游景区、度假区、休闲街区、工业遗产、博物馆等文化和旅游场所，通过文旅融合、虚实结合等方式，打造旅游新产品，构建消费新场景，受到游客欢迎。据文化和旅游部统计，“五一”假期，全国智慧旅游沉浸式体验新空间消费较去年同期增长均超120%以上，消费人次超430万。

文化和旅游部联合国家发展改革委、工业和信息化部等部门5月印发的《智慧旅游创新发展行动计划》提出，“鼓励和支持文博场馆、考古遗址公园、旅游景区、旅游度假区、旅游休闲街区、主题公园、演艺场所、夜间文化和旅游消费集聚区等，运用虚拟现实、增强现实、拓展现实、混合现实、元宇宙、裸眼3D、全息投影、数字光影、智能感知等技术和设备建设智慧旅游沉浸式体验新空间”。文化和旅游部相关负责人表示，将持续推进智慧旅游项目培育，推动智慧旅游新供给新需求对接，让科技成果更好赋能旅游发展，更好地满足游客需求。

博物馆是沉浸式旅游的主要依托场景之一。这个暑期，走进博物馆成为人们旅游的热门选择。江苏戏曲百戏博物馆戏曲主题拓展现实展，游客在虚拟空间沉浸感受昆曲之美；山东曲阜孔子博物馆，游客轻触屏幕，“穿越时空”与孔夫子对话；湖南博物院“生命艺术——马王堆汉代文化沉浸式数字大展”，透过巨幅球形屏幕、全息投影，为观众构筑一场可知可感的“时空之旅”……美团数据显示，7月前两周，展览馆等场馆门票预订单量环比增幅超过15倍，湖北省博物馆、西安博物院、陕西历史博物馆、甘肃省博物馆、大连自然博物馆等热度较高。

精彩活动多

特色景点热度高

精彩纷呈的文化演出、琳琅满目的旅游商品、香气四溢的草原美食、底蕴深厚的非遗展示……近日，内蒙古自治区第三十四届草原那达慕在锡林郭勒盟锡林浩特市开幕，吸引了全国各地的游客。那达慕期间，搏克、射箭、沙嘎以及草原足球赛、少年那达慕、草原游客三项赛等一系列比赛和活动，受到参与者广泛欢迎。

7月17日，2024年全国暑期文化和旅游消费季主场活动在内蒙古鄂尔多斯举行。本次消费季主场活动突出暑期文化和旅游消费特点，推动文体商旅融合发展、夜间文化和旅游经济创新发展。

文化和旅游部相关负责人介绍，暑假期间，各地将举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，围绕夜间游、避暑游、亲子游、研学游等消费热点，推出发放消费券、票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施，打造滨海、水上运动、戏剧节、音乐节、艺术节、动漫节、演唱会、展览展会、文体赛事等多姿多彩的新场景。

“使用邮储银行小绿卡的满减优惠券，在餐厅的消费更实惠了。”在浙江绍兴东湖风景区的一家餐厅，上海游客陈洁说。邮储银行绍兴市分行拓展文旅消费场景，通过消费满减等活动，给游客带来实实在在的优惠。中信银行开展消费场景支付满立减、优惠券、随机减等各类优惠活动10余项，实现全链条的支付接入和消费优惠服务。

这个暑期，红色旅游热度高。文化和旅游部举办了丰富的红色旅游活动。“我们以一件军大衣为灵感设计了这款文创产品，希望把红色文化带给更多游客。”近期，在第十四届全国大学生红色旅游创意策划大赛上，青海民族大学参赛团队设计的文创产品获得评委肯定。本届大赛由文化和旅游部资源开发司、新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局、北京第二外国语学院等共同主办。“设计作品通过影像、文字等进行‘人景交互’，激发了青年学子探索传播红色精神的兴趣，也活化了红色旅游资源。”北京第二外国语学院旅游科学学院院长吕宁说。

文化和旅游部相关负责人表示，将坚持供需两端发力，提升文旅产品供给质量，优化文旅消费环境，进一步释放文旅消费潜力，为拉动整体消费上升、促进经济发展发挥更大综合效益，也更好服务人民群众美好生活需要。

《 人民日报 》（ 2024年08月07日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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