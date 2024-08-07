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百日千万招聘专项行动推出专场招聘

提供招聘需求近7万人次

2024年08月07日06:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月6日电  （记者邱超奕）记者从人力资源社会保障部获悉：8月5日至8月11日，百日千万招聘专项行动推出新基建、物流、汽车工业行业3个线上招聘专场，共有5900余家用人单位参与，招聘需求近7万人次。

　　新基建行业专场组织中建八局、中海地产、华润建材、龙湖集团、碧桂园等300多家企业，提供项目管理、工程管理、安全管理、市场开发、建筑设计师、机电工程师等岗位，招聘需求2700多人次。

　　物流行业专场组织京东、顺丰、中通、申通、德邦、嘉里大通、大众交通等5000多家企业参与，提供总账会计、质量工程师、运营专员、物流助理、物流销售等岗位，招聘需求超4万人次。

　　汽车工业行业专场组织比亚迪、江铃汽车、安徽江淮汽车集团等619家用人单位，提供产品质量管理工程师、工艺工程师、车载软件工程师、算法开发工程师、测试工程师、销售顾问、汽车生产工人等岗位，招聘需求2.7万人次。

　　同时，推出专精特新、微电子产业等行业专场和高校毕业生、就业困难人员等重点群体专场直播带岗活动15场，共提供8422个岗位。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月07日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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