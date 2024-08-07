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前7月塔里木油田累计钻井进尺达65万米

刷新46项钻完井提速纪录

2024年08月07日06:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月6日电  （记者冉永平、丁怡婷）记者从中国石油天然气集团有限公司获悉：今年前7月，中国石油塔里木油田累计钻井进尺达65万米，富油气区块钻完井周期缩短21%，刷新46项钻完井提速纪录。

　　塔里木油田克深3103井近日传来好消息：该井仅用时148.8天就钻至井深8173米顺利完钻，较设计周期缩短75天，一举刷新塔里木油田库车山前8000米以深最快钻完井纪录。

　　截至7月底，塔里木油田已累计钻探168口8000米级超深井。目前塔里木油田找到的超深层油气储量占全国约3/4，每年从超深层开采出的油气产量当量近2000万吨。

　　塔里木油田加快突破“卡脖子”技术，研制高强度钻杆、220摄氏度耐高温钻井液、万米测井装备等一批特深层关键技术装备，直面超深、超高温、超高压、高含硫“三超一高”世界级勘探开发难题。今年3月，深地塔科1井钻探深度突破1万米，成为世界陆上第二口、亚洲第一口垂深超万米井。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月07日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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