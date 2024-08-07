轨道上的中国尽显活力（延伸阅读）
2024年08月07日06:46 | 来源：人民网－人民日报
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今年上半年，全国铁路客货运成绩单亮眼，主要客运、货运指标稳居世界首位，固定资产投资创历史同期新高。
运力投放更精准，流动中国活力迸发。今年上半年，全国铁路累计发送旅客20.96亿人次，旅客周转量完成7779.52亿人公里，稳居世界首位。日均10256列旅客列车，全力满足旅客出行需求；789列旅游专列，服务旅游经济，拓展消费新场景。
物资运输有保障，物畅其流通达四方。6月份，国家铁路煤炭日均装车8.35万车、同比增长5.6%，电煤日均装车5.9万车、同比增长3%，均创历史同期新高，保障迎峰度夏。中老铁路跨境货物累计发送278.3万吨，同比增长20.7%。今年以来，中欧班列累计开行1万列，发送货物108.3万标箱，同比增长11%，助力“全球好物”进入百姓家。
铁路投资创新高，拉动投资稳定增长。渝昆高铁重庆至宜宾段、宣绩高铁启动联调联试；京雄商高铁黄河特大桥主桥顺利合龙；京唐城际铁路运潮减河隧道贯通……上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高，充分发挥了投资产业链长、辐射面广、带动效应强的优势，更好地扩大内需，更有力地助推中国经济行稳致远。
万里河山，铁路纵横。流动的中国，尽显生机与活力。
《 人民日报 》（ 2024年08月07日 02 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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