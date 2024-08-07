图为国家能源集团龙源电力乌恰200兆瓦风电项目。

谷佳蔚摄（人民视觉）

本报北京8月6日电 （记者丁怡婷）我国西北地区海拔最高的风电场——国家能源集团龙源电力乌恰200兆瓦风电项目首批机组近日在新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州投运。

项目地处帕米尔高原，场区平均海拔3100米。总装机容量200兆瓦，共安装38台风电机组，配套建设50兆瓦/200兆瓦时储能系统；首批投运了20台机组，装机容量100兆瓦。据介绍，每台风机布置了不同功能的传感器，可实现现场全量数据采集，实时传入龙源电力新能源生产数字化平台，推动构建智慧电场。

全容量并网后，该项目每年可输送清洁电能5.4亿千瓦时，满足约30万户居民一年的用电需求。与同等发电量的火电相比，每年可节约标煤超16万吨。

《 人民日报 》（ 2024年08月07日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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