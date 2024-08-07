本报记者 李心萍

图为江西南昌扬子洲赣江公铁大桥建设现场。

朱海鹏摄（人民视觉）

数据来源：国家统计局等

制图：汪哲平

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，加快培育完整内需体系，建立政府投资支持基础性、公益性、长远性重大项目建设长效机制。

今年上半年，全国铁路固定资产投资创历史同期新高，充分发挥了投资产业链长、辐射面广、带动效应强的优势。透过一个在建铁路项目，可以直观感受到这一“乘数效应”。

——编 者

登上141米高的扬子洲赣江公铁大桥跨赣江西支主桥G32号主塔，俯瞰，赣江波光粼粼，货轮穿梭；远眺，厂房高楼、田畴阡陌尽收眼底；近看，大桥建设工人忙碌不停，其中不少来自周边的区县乡镇。

扬子洲赣江公铁大桥是昌九高铁全线控制性工程；昌九高铁则是京港通道重要组成部分，连接南北，融汇东西。昌九高铁建成后，对促进长江经济带、沿线经济社会高质量发展具有重要意义。

建设过程中，大桥的带动作用已然显现。

先看投资拉动。昌九高铁连接江西省南昌市和九江市，高铁项目总投资324.14亿元，仅跨赣江西支主桥投资就达10.79亿元。建设团队入场以来，已累计采买地材1399万元，有效释放采购需求。

“近年来，铁路工程建设在用工、地材采买、设备租赁等方面更多向属地倾斜。”昌九城际铁路公司昌九指挥部指挥长夏小任介绍，除了采购地方石料、砂、钢筋、水泥等地材，租赁地方机械设备、车辆等，项目进场后还带动当地就业，培养了一批具备施工管理经验的技能人才。昌九高铁累计带动就业超5100人。建设团队的衣食住行等需求，也带动了村镇小超市、餐饮店生意。“工程建设实打实地增加了沿线百姓收入，带动当地经济发展。”夏小任说。

再看技术创新。扬子洲赣江公铁大桥建成后，将创造多项世界纪录：世界公路车道数量最多、通行能力最大的公铁合建桥梁；世界最大跨度时速350公里公铁混层合建桥梁；世界首座时速350公里竖琴形索面斜拉桥……新纪录意味着新挑战，离不开新技术。

数字模拟，施工“心中有数”。“正式施工前，我们先在线上模拟大桥建造的全过程，摸清工程难点、优化设计参数、捋顺施工流程。”昌九城际铁路公司昌九指挥部副指挥长钟亮根说，“模拟过程三维可视，相当于一次线上实景演练。”

上线物联网，施工“耳聪目明”。每个围堰基坑布设31个监测点位，雷达水位计、应变计、视频监控多种方式实时监测……G32号主墩的施工现场犹如一座精密的智能化工厂。“传感器实时监测，智能算法自动预警纠偏，实现精细化施工。”钟亮根介绍，大桥竣工时，数字桥梁也将同步交付。集成设计、材料、进度、质量、验收等施工过程信息，包含现场实体桥梁所有信息的数字桥梁，将成为大桥的数字档案，方便后期维护、保养。

看未来前景。昌九高铁所属的京港通道作为我国“八纵八横”铁路网的关键一“纵”，贯通京津冀、长江中游、珠三角等重点城市群。同样连接南北的京广高铁，在涌动的客流中播撒发展的种子，在飞驰中助力珠三角、京津冀等城市群往来密切、涌动活力。

“京港通道将成为我国又一条贯通南北的重要线路，在拉近时空距离、促进出行交流的同时，也将为铁路货运提供更多运力资源。”夏小任充满期待。

本期统筹：郭雪岩

《 人民日报 》（ 2024年08月07日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经