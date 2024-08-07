本报记者 富子梅 江 琳

白色棚顶、各式招牌，在澳门渔人码头，一眼望不到头的“国际美食大道”上，酱爆牛杂、泰式冬阴功鱼蛋、卤水鹅等美食令人目不暇接。

左手端陈村粉，右手拿胡椒饼，嘴里嚼着潮汕鱼丸，来自各地的游客纷纷感叹：“太美味了，吃不够！”

不久前举办的“澳门国际美食之都嘉年华”，汇聚了来自18个国家、29个联合国教科文组织“创意城市美食之都”的代表参与，共吸引约10.7万人次到场。“活动有助于持续丰富澳门‘世界旅游休闲中心’内涵，扩大澳门‘创意城市美食之都’影响力。”澳门特区政府旅游局局长文绮华表示。

在传承中成长，在创造中发展。经济适度多元发展不断推进、民生福祉持续增进、发展空间更加广阔……回归祖国以来的近25年，是澳门历史上经济发展最快、民生改善最大的时期，谱写了具有澳门特色的“一国两制”成功实践的华彩篇章。

濠江流彩，澳门持续推进经济适度多元发展

妈阁庙、郑家大屋、大三巴牌坊……忘却时间、沉浸式打卡被列入《世界遗产名录》的澳门历史城区，来自上海的张女士说：“这里有许多处中西式历史建筑、中西文化交流的历史积淀，十分震撼。”

古老与现代、宁静与喧嚣，交织出澳门的五光十色。今年上半年，澳门入境旅客累计超1600万人次，日均近9.2万人次。今年一季度，澳门获评内地出境旅游者最满意的目的地之一；不久前，澳门特区当选2025年“东亚文化之都”。

“澳门给人们带来无限惊喜。”张女士对“中国白·德化瓷”精品展印象深刻。近百件经典白瓷作品，冰清剔透、温润如玉，令人充分领略白瓷的艺术之美。

落实“1+4”经济适度多元发展策略，澳门做优做精做强综合旅游休闲业的同时，加快发展中医药大健康产业、现代金融业、高新技术产业、会展商贸及文化体育等产业，不断增强经济发展动能和综合竞争力。澳门特区行政长官贺一诚表示，澳门要持续推进经济适度多元发展。

澳门大赛车博物馆二楼体验区。骑上电单车，来自香港的梁先生开启了虚拟现实速感体验澳门格兰披治电单车之旅。高速疾驰、大角度转弯……“太刺激了！希望今年能到现场感受澳门格兰披治大赛车的速度与激情。”

大型演唱会、舞剧、话剧、音乐剧等频频上演；2024年世界女排联赛澳门站、澳门国际龙舟赛、澳门格兰披治大赛车等高水平体育赛事精彩纷呈……澳门着力打造“演艺之都”“体育之城”，展示出多元文化魅力。

澳门科技大学，澳科卫星科学与应用数据中心内，大屏幕显示“‘澳门科学一号’卫星实时轨道”。“A星、B星所在经度、纬度、高程”“数据接收次数”等参数一目了然。“‘澳门科学一号’是‘一国两制’下澳门与内地合作的成功典范。”在澳门科技大学协理副校长、澳门空间技术与应用研究院院长张可可看来，作为中国地磁场探测精度最高的卫星，“澳门科学一号”已成为澳门一张硬核高科技名片。

车行经路氹连贯公路，一片崭新的建筑综合体吸引眼球。今年9月，这个澳门目前最大的医疗综合体——离岛医疗综合体北京协和医院澳门医学中心（以下简称“澳门协和医院”）将正式运营。澳门协和医院作为“一国两制”下澳门特区与内地在卫生健康领域的重要合作项目，开创了合作办医的先例，也将成为特区政府实施“1+4”经济适度多元发展策略、推进大健康产业发展的重要平台。

今年4月，中葡论坛第六届部长级会议在澳门举行。在澳门设立的中葡论坛，已覆盖所有以葡语为官方语言的国家，设立以来，中国与葡语国家贸易增长约20倍。

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统计显示，今年一季度澳门本地生产总值实质同比增长25.7%。“希望下半年能保持较好趋势，今年能有双位数的经济增长。”贺一诚表示，广大澳门居民要用爱国爱澳的具体行动，把澳门国际大都市的“金名片”擦得更亮。

爱国爱澳，民生幸福指数持续提升

傍晚时分，海风阵阵。澳门半岛水塘步行道上，澳门居民周先生一边散步，一边热情地给游客指路，“澳门虽不大，但底蕴深、故事多，我很开心能帮助来这里的游客。”他说。

聊起生活现状，57岁的周先生兴致勃勃：“幸福指数越来越高。”他一一列举：海边休憩区、儿童游乐场、球类健身区等非常健全；两个孩子享受15年免费教育；母亲84岁了，刚参加“政府长者公寓”选房。

“老城区有不少唐楼，没有电梯，长者上下楼不方便。”周先生说，“政府长者公寓”专为长者设计建造，满足他们的生活需求，租金适宜，一推出就有很多长者申请，“母亲喜欢，一家人开心”。

周先生一边说，一边打开手机给记者看图片视频：“公寓配了提醒服药、跌倒监测、紧急呼叫等设备，楼下还有粤剧室、阅览室等，母亲住进去，我们很放心。”

在澳门居住50余年，深刻体会澳门与祖国骨肉相连，“澳门回归祖国前，我们一直盼着回归。”周先生感慨，“现在日子一天比一天好。母亲这样的老一辈聊起今昔对比，更有说不完的话。我们感恩祖国、热爱澳门，与内地朋友们常来常往，澳门的烟火气里，有浓浓的家国情怀。”

濠江流彩，莲花盛开。广大澳门同胞素有爱国传统，有强烈的国家认同感、归属感和民族自豪感，爱国爱澳核心价值在澳门社会居于主导地位。澳门安定祥和的民生画卷不断铺展。

踏入毕业季，不少青年即将进入职场。长发齐肩，衣着笔挺，面对镜头，澳门青年叶女士分享就业心得，“大学快毕业时，我曾为前途迷茫，特区政府为毕业生提供不少实习就业机会。”她说，“通过参加实习计划，我决定从事金融行业，工作第三年就晋升为公司风险管理部高级文员。”

打开澳门特区政府劳工事务局微信小程序。“‘职出前程实习计划2024’提供1065个岗位”“澳门青年·电子竞技专项实习计划”……一系列资讯应接不暇，“特区政府为澳门青年发展、拓宽职业空间创造了很多机会。”澳门青年张先生感慨。

今年1至5月，澳门特区政府劳工事务局共举办约230个职业培训课程；上半年，澳门特区政府劳工事务局成功匹配6669人次就业。今年3至5月，澳门总体失业率和本地居民失业率分别为1.9%和2.5%。

伶仃洋畔，打开广阔发展空间

2021年，中央正式把106.46平方公里的横琴岛作为横琴粤澳深度合作区（以下简称“合作区”），粤澳双方共商共建共管共享，扩大了澳门的发展空间。

横琴澳门，一水一桥之隔。“横琴对澳门发展是很大的支撑和机遇。”贺一诚表示，加快建设合作区是澳门经济适度多元发展的主要平台和重要抓手。

走进粤澳合作中医药科技产业园，首个“横琴生产、澳门监制”的澳门药品“马交牌千里追风油”立刻吸引了大家的注意。展示包装上“澳门监制”标志，澳门澳邦药厂有限公司技术发展总监刘帝恒说：“小小标志，承载着发展新平台。”

“市场不断扩大，但澳门空间有限，一定程度限制了产能。”刘帝恒介绍，通过“横琴生产+澳门监制”，公司将部分产能释放到横琴。

“横琴生产+澳门监制”“澳门研发+横琴转化”……琴澳两地产业协同发展，带来了广阔空间。截至今年4月，在合作区的澳资企业总数达6208户，比合作区成立时增长33.9%；2023年澳资产业增加值达到20.5亿元，规模以上澳企总营业收入超208.85亿元，同比增长35.7%。

随着琴澳一体化程度不断加深，许多澳门居民将目光投向横琴。截至今年4月，在合作区生活居住的澳门居民达约1.6万人，同比增长20.6%，就业人数达5009人，同比增长25.6%。

面朝碧波荡漾的天沐河，一栋栋白色高楼错落有致，这是粤澳两地携手合作、为澳门居民建设的首个综合民生工程——“澳门新街坊”。

“刚收了房。”拥有80多平方米的两居室，在横琴工作的澳门居民郑女士很有幸福感，“房屋面积大，花园环境好，首次置业，首付比例能承担，关键是我看好横琴的发展前景。”

漫步“澳门新街坊”，朵朵“莲花”盛放、花园步道交错；走进样板间，智能电子门锁、可视对讲机、浴室设备等设施一应俱全。

2023年11月开售，“澳门新街坊”提供约4000个精装修住宅单位，配套学校、卫生站、长者服务中心及家庭综合服务中心……当前，“澳门新街坊”内趋同澳门的广播电视、教育、医疗等配套措施一一落地。“既不改变原先习惯，生活空间还更好了。”郑女士说。

“水果、牛肉干，都能从澳门带到横琴。”几个月前感觉“很新鲜”，如今，澳门居民余先生已“习以为常”。

今年3月1日零时起，合作区正式实施封关运行。设立“新家园”便捷通道，符合条件的澳门4类居民携带7大类300多种动植物产品可快速通关；跨境车辆“一次排队、一次采集、一次放行”，海关环节平均验放时间缩短至23秒，效率提升40%……各项措施不断推动琴澳一体化发展。今年1至6月，横琴口岸日均通关量近6万人次，车辆达6000车次。

伶仃洋畔，澳门已打开更广阔发展空间。今年是澳门回归祖国25周年。站在新起点，澳门必将在融入国家发展大局中绽放更加绚丽的色彩，为具有澳门特色的“一国两制”成功实践谱写更加华彩的篇章。

《 人民日报 》（ 2024年08月07日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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