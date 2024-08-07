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健全水网体系 保障用水安全

包晓斌
2024年08月07日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：健全水网体系 保障用水安全

今年以来，我国水利基础设施建设加快推进，国家水网建设全面提速，但仍存在体系不完善、系统性不强、标准较低等问题，迫切需要构建国家水网体系，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节。实施国家水网建设是“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确的重要任务。当前，我国应以国家水网建设为抓手，以南水北调工程为主骨架，建设网络联通、调度自如的全国水网体系，优化水资源配置格局，通过构建各层级水网，满足区域生产、生活和生态对水量和水质的需要，全面提升水安全保障水平。

当前国家水网建设的重点任务

国家水网是以自然河湖水系为基础、引调排水工程为通道、调蓄工程为节点、智慧化调控为手段，集水资源调配、流域防洪减灾、水生态保护等功能为一体的综合体系。作为国家基础设施体系的重要组成部分，国家水网是系统解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题的基础，对推动构建现代化水利基础设施体系，保障国家水安全，具有十分重要的意义。

当前，我国水网建设包含如下几方面的重点任务。

——国家水网体系以重大引调水工程和骨干输配水通道为“纲”，以国家与区域河湖水系连通工程和引调排水工程为“目”，以控制性调蓄工程和重点水源工程为“结”。通过“纲、目、结”的科学布局，立足流域整体和区域水资源空间均衡配置，结合江河湖泊水系特点和水利基础设施布局，加强国家骨干网与省市县水网之间的衔接，增强城市和农村水资源调控能力和供给能力，充分发挥国家水网的功能作用。

——优化全国及重点区域水网建设布局。加快实施国家重大引调水工程，深化南水北调东线后续工程论证，推进西线工程规划；推进东北松辽区域网、西北内陆河区域网、西南区域网、东南珠三角及北部湾区域网等重点区域水网建设。

——依托国家骨干网及上一级区域水网的调控作用，形成互联互通的省市县各级水网体系。

——构建蓄引提调协同的供水网络，充分挖掘现有蓄引提调工程的供水潜力，推进重点水库工程建设，加强流域水系水库群联合调度。

——结合国家骨干网和省市县级水网，构建多源互补、集约高效的城市供水水源格局。

——优化农村供水工程布局，强化农村供水规模化，加强现有大中型灌区续建配套和改造，改善灌区水源互联互通互济条件，提升农村供水保障水平。

国家水网建设存在的主要短板

然而，我国在实施水网建设重点任务过程中，仍存在水网总体规模、区域供水保障、水利工程监测等方面的短板和不足。

一是国家水网总体规模不足，国家与流域水网体系架构尚未构建完成，水网与其他基础设施尚待形成统一规划，水网覆盖面不广，空间连通性不强。水网设施的区域布局和城乡布局不均衡，区域和城乡水利公共服务水平存在差距，水网格局尚不满足空间均衡要求，水网设施主要集中在中东部和城镇地区，中西部地区、农村地区和边远地区水网配置体系不完善。

二是区域供水保障程度有待提高，供水工程体系还存在薄弱环节，部分地区存在资源性、工程性、水质性缺水问题，这些地区大多水源不足且径流丰枯变化较大，难以满足城镇化进程中用水增长的需求。此外，农村地区规模化供水管网覆盖程度低，水资源调配能力不足。

三是水利工程监测网络覆盖率较低，一些江河堤防、中型水库和大多数小型水库缺乏安全监测设施。水利工程调度管理信息化水平较低，智能化水利基础设施匮乏，调度调配与精准控制能力不足，影响水利工程整体效益发挥。

统筹推进国家水网建设的路径

为纾解国家水网建设面临的主要问题，需要统筹推进国家水网建设，完善水网结构和功能，构建用水和治水制度体系，提升水利基本公共服务均等化水平，有序发挥水资源的经济社会服务和生态服务功能。

第一，全面加强水利基础设施建设，以联网、补网、强链为重点，优化水利基础设施结构和系统集成，推动重点水源、灌区、蓄滞洪区建设，增强水安全风险防控能力。加强控制性枢纽和重点水源工程建设，实行多元化水资源供给，推进城乡供水一体化。完善水资源配置体系，合理规划产业布局和用水规模，推动水资源集约节约利用。加强重点水源和应急备用水源工程建设，提升水资源供给的保障标准。健全防洪措施体系，提升洪水灾害防御和风险防控水平。加强水源涵养区生态保护修复，加大重点河湖保护和综合治理力度，提升水生态系统质量。

第二，推动国家水网绿色工程建设，将绿色发展理念贯穿于国家水网工程建设全过程，推行绿色规划、绿色设计、绿色建设和绿色运行，以最小的生态影响实现最大的工程效益。科学规划国家水网工程规模和布局，实行节水优先，挖掘缺水地区的节水潜力，合理确定需调水量，避免过度调水。充分考虑水源区绿色发展对水资源的需求，加强跨流域调水工程输水沿线区的生态环境保护，有效保障生态用水。以水源区生态安全为前提，打造生态水利工程样板，降低调水工程生态风险。

第三，完善国家水网工程管理制度，统筹水源区和受水区，兼顾流域上下游、左右岸、干支流、地上地下之间的关系。完善水网工程管理制度，实行国家—流域—地区的各级用水精准化管理，推动各层级用水管理改革，有效提升用水效率。实施涉水工程联合统一调度，提高调度运行水平，保障工程质量和安全。对于公益性、普惠性较强但产出较低的水利工程，需通过水价改革和精准补贴等方式维护工程运行。

第四，健全国家水网建设的体制机制，深化水利投融资机制改革，充分运用财政、金融支持政策，拓宽多元资金筹措渠道，增加水利工程建设投入。加强企业与地区联合，发挥经营主体作用。创新水网建设投融资机制，使其既能更好地发挥政府作用，加大公益性水利基础设施投入，又可以发挥市场在资源配置中的作用，吸引社会资本投入水利基础设施建设。

第五，构建水利基础设施智能化体系，加强传统水利设施智能化升级改造，建设传统水利基础设施和新型基础设施相融合的智能水利设施。完善国家水网智能化水利基础设施网络，提升水利工程全生命周期的多维监测、协同联网和预测预警能力。充分运用大数据和物联网等技术，实行水网全过程、立体化监管，开展水网各类风险的智能感知和动态分析，实施水资源调度、防洪调度和水生态调度智能化，实现多目标智能化联合调度。

（作者系中国社会科学院农村发展研究所研究员）

(责编：杨曦、陈键)
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