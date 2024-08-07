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工信部：优化信息通信行业营商环境

2024年08月07日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：工信部：优化信息通信行业营商环境

科技日报北京8月6日电 （记者崔爽）记者6日从工业和信息化部获悉，为深入推进信息通信行业管理创新，进一步优化营商环境，推动行业高质量发展，工业和信息化部近日印发《关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》围绕持续优化高效开放统一的准入环境、积极营造健康公平有序的竞争环境、进一步打造规范透明可预期的监管环境、着力构建便捷可靠优质的服务环境4个方面提出12项重点任务。工业和信息化部有关负责人表示，《意见》旨在通过全面优化行业管理制度、方式、手段，进一步完善支持信息通信企业高质量发展的政策举措，更大激发企业内生动力，更好发挥信息通信行业“一业带百业”的赋能作用，为支撑经济社会高质量发展作出更大贡献。

围绕优化高效开放统一的准入环境，《意见》提出加强创新发展支持。加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要。统筹开展新型电信业务商用试点，在确保安全底线的前提下支持相关地区和企业有序开展业务创新。加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。

同时，扩大电信业务开放。推动形成高水平对外开放新局面，进一步试点扩大增值电信业务开放。深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展。

围绕构建便捷可靠优质的服务环境，《意见》提出加强数字服务赋能。全面服务支撑新型工业化，加快推进5G网络与千兆光网协同建设，优化网络布局架构，提升网络服务性能，夯实千行百业数字化发展基石。开展算力互联互通技术研究和试点应用，推动公共算力资源标准化互联，加强算力统筹监测，打造智算生态圈，提升算力服务能力，助力传统产业智能化升级。出台工业互联网高质量发展指导意见，构建多层次、系统化的工业互联网平台体系，提升产业链供应链现代化水平。

(责编：杨曦、陈键)
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