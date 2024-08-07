人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国被子植物濒危状况南方比北方严峻

2024年08月07日08:30 | 来源：科技日报
小字号

原标题：我国被子植物濒危状况南方比北方严峻

　　科技日报北京8月6日电 （记者陆成宽）记者6日从中国科学院植物研究所获悉，该所科研人员与其他科学家合作探讨了我国被子植物灭绝风险的空间分布和驱动因素，结果显示我国被子植物的灭绝风险在空间上显著聚集。整体来看，被子植物的濒危状况南方比北方更严峻；从全国看，影响被子植物灭绝的因素主要是植被结构，其次是气候和进化。相关研究成果在线发表于《自然·通讯》杂志。

　　生物多样性是人类赖以生存和发展的重要基础，生物多样性的丧失严重威胁人类社会可持续发展。探究物种灭绝风险的分布格局及其驱动因素，对于理解生物多样性的丧失和维持机制至关重要。

　　然而，在地形和气候差异极大的国家，物种灭绝风险往往受到范围或尺度效应的复杂影响，这大大限制了相关结论的可靠性。“我国地形复杂、气候多样，是世界上生物多样性最为丰富的国家之一。针对我国物种灭绝风险开展大尺度的综合研究，对于准确预测生物多样性变化趋势、科学制定针对性保护策略具有重要意义。”论文第一作者、中国科学院植物研究所工程师赵莉娜说。

　　科研人员此次自主构建了涵盖我国27185个被子植物物种的生命之树，利用202万条被子植物县级分布数据，研究了我国被子植物灭绝风险的空间分布特征和区域差异。同时，综合进化、气候、植被结构、地形及人类影响5个方面24个因子，构建了3套共12个适配不同空间尺度的模型，全面解析了我国被子植物灭绝风险的驱动因素。

　　研究结果显示，我国被子植物灭绝风险的空间分布，受生物多样性内在及外在双重驱动因素影响。在区域尺度上，被子植物在我国南部的灭绝风险主要由气候因素主导，在西部的灭绝风险由植被结构因素主导，在北部的灭绝风险则由进化因素主导。

　　赵莉娜说，这项研究首次展示了我国被子植物灭绝风险的空间聚集性和灭绝驱动因素的尺度依赖性，强调了生物多样性保护的复杂性和紧迫性，对于理解我国被子植物灭绝风险现状、预测生物多样性丧失趋势并制定针对性保护措施具有重要科学价值。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“融券卖出量没有上限”等说法系造谣
　　人民网北京8月6日电 （记者黄盛）中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金融”）在8月5日发布声明表示，近日，个别自媒体称“转融通数据全是虚拟的，融券卖出的量实际上是根本没有上限的”，相关说法属于造谣。 中证金融表示，2023年下半年以来，证监会根据市场情况和投资者对融券转融券业务的关切，采取了一系列加强监管和逆周期调节的举措，并于今年7月10日依法批准中证金融暂停转融券业务。…
多措并举守护黑土地 筑牢粮食安全“压舱石”
　　民以食为天，粮稳天下安。保护黑土地，就是保护我们的“大粮仓”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部