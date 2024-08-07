千帆极轨01组卫星成功发射
2024年08月07日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：千帆极轨01组卫星成功发射
科技日报太原8月6日电 （记者张强 付毅飞 通讯员曹译 李宸）北京时间8月6日14时42分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第530次飞行。
据悉，此次发射的18颗卫星是上海垣信卫星科技有限公司千帆星座第一代卫星（GEN1卫星）中的第一批次。该星座将为全球用户提供低延时、高速率及高可靠性的卫星（宽带）互联网服务。
(责编：杨曦、陈键)
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